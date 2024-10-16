Верзилов* поддерживал лидеров недружественных стран, заявили в суде
Член Pussy Riot Верзилов поддерживал лидеров Украины, Литвы и Латвии
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный в России за фейки об армии, поддерживал лидеров и высших лиц недружественных стран: Украины, Литвы и Латвии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что вина Верзилова* по его уголовному делу подтверждается, в том числе, протоколом обыска в жилище его матери, в ходе которого был изъят ее личный мобильный телефон.
"Согласно протоколу осмотра, в мобильном телефоне обнаружены фото, видеоматериалы и текстовые сообщения (Верзилова* - ред.), согласно которым последний сообщает о фактах общения и поддержки лидеров и высших лиц недружественных стран (Украина, Литва, Латвия), совершающих в отношении Российский Федерации недружественные действия", — сказано в документах.
Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8 годам и 4 месяцам колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания ему запретили на 3 года и 10 месяцев администрировать интернет-ресурсы. Ему вменили преступление, предусмотренное пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) из-за его постов в социальных сетях о событиях в Буче.
До этого его объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.
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