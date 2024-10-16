https://ria.ru/20241016/sud-1978258970.html

Верзилов* поддерживал лидеров недружественных стран, заявили в суде

Верзилов* поддерживал лидеров недружественных стран, заявили в суде - РИА Новости, 16.10.2024

Верзилов* поддерживал лидеров недружественных стран, заявили в суде

Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный в России за фейки об армии, поддерживал лидеров и высших лиц недружественных стран: Украины, Литвы... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T06:51

2024-10-16T06:51

2024-10-16T07:27

украина

литва

латвия

петр верзилов

pussy riot

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный в России за фейки об армии, поддерживал лидеров и высших лиц недружественных стран: Украины, Литвы и Латвии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что вина Верзилова* по его уголовному делу подтверждается, в том числе, протоколом обыска в жилище его матери, в ходе которого был изъят ее личный мобильный телефон. "Согласно протоколу осмотра, в мобильном телефоне обнаружены фото, видеоматериалы и текстовые сообщения (Верзилова* - ред.), согласно которым последний сообщает о фактах общения и поддержки лидеров и высших лиц недружественных стран (Украина, Литва, Латвия), совершающих в отношении Российский Федерации недружественные действия", — сказано в документах. Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8 годам и 4 месяцам колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания ему запретили на 3 года и 10 месяцев администрировать интернет-ресурсы. Ему вменили преступление, предусмотренное пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) из-за его постов в социальных сетях о событиях в Буче. До этого его объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241015/rozysk-1978056720.html

https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html

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украина, литва, латвия, петр верзилов, pussy riot, происшествия