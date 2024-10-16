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Верзилов* поддерживал лидеров недружественных стран, заявили в суде - РИА Новости, 16.10.2024
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06:51 16.10.2024 (обновлено: 07:27 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/sud-1978258970.html
Верзилов* поддерживал лидеров недружественных стран, заявили в суде
Верзилов* поддерживал лидеров недружественных стран, заявили в суде - РИА Новости, 16.10.2024
Верзилов* поддерживал лидеров недружественных стран, заявили в суде
Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный в России за фейки об армии, поддерживал лидеров и высших лиц недружественных стран: Украины, Литвы... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:51
2024-10-16T07:27
украина
литва
латвия
петр верзилов
pussy riot
происшествия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный в России за фейки об армии, поддерживал лидеров и высших лиц недружественных стран: Украины, Литвы и Латвии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что вина Верзилова* по его уголовному делу подтверждается, в том числе, протоколом обыска в жилище его матери, в ходе которого был изъят ее личный мобильный телефон. "Согласно протоколу осмотра, в мобильном телефоне обнаружены фото, видеоматериалы и текстовые сообщения (Верзилова* - ред.), согласно которым последний сообщает о фактах общения и поддержки лидеров и высших лиц недружественных стран (Украина, Литва, Латвия), совершающих в отношении Российский Федерации недружественные действия", — сказано в документах. Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8 годам и 4 месяцам колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания ему запретили на 3 года и 10 месяцев администрировать интернет-ресурсы. Ему вменили преступление, предусмотренное пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) из-за его постов в социальных сетях о событиях в Буче. До этого его объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241015/rozysk-1978056720.html
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украина, литва, латвия, петр верзилов, pussy riot, происшествия
Украина, Литва, Латвия, Петр Верзилов, Pussy Riot, Происшествия
Верзилов* поддерживал лидеров недружественных стран, заявили в суде

Член Pussy Riot Верзилов поддерживал лидеров Украины, Литвы и Латвии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИздатель "Медиазоны" Петр Верзилов*
Издатель Медиазоны Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, заочно осужденный в России за фейки об армии, поддерживал лидеров и высших лиц недружественных стран: Украины, Литвы и Латвии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что вина Верзилова* по его уголовному делу подтверждается, в том числе, протоколом обыска в жилище его матери, в ходе которого был изъят ее личный мобильный телефон.
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"Согласно протоколу осмотра, в мобильном телефоне обнаружены фото, видеоматериалы и текстовые сообщения (Верзилова* - ред.), согласно которым последний сообщает о фактах общения и поддержки лидеров и высших лиц недружественных стран (Украина, Литва, Латвия), совершающих в отношении Российский Федерации недружественные действия", — сказано в документах.
Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8 годам и 4 месяцам колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания ему запретили на 3 года и 10 месяцев администрировать интернет-ресурсы. Ему вменили преступление, предусмотренное пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) из-за его постов в социальных сетях о событиях в Буче.
До этого его объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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УкраинаЛитваЛатвияПетр ВерзиловPussy RiotПроисшествия
 
 
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