https://ria.ru/20241016/sud-1978241281.html

Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова более десяти миллионов рублей

Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 16.10.2024

Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова более десяти миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы по иску индивидуальной предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко взыскал более 10 миллионов рублей со столичного ООО "Банда",... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T00:49

2024-10-16T00:49

2024-10-16T01:16

происшествия

москва

россия

гусейн гасанов

екатерина мизулина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

лига безопасного интернета

rolls-royce motor cars

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску индивидуальной предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко взыскал более 10 миллионов рублей со столичного ООО "Банда", учредителем которого был блогер Гусейн Гасанов, говорится в карточке дела. Иск был заявлен о взыскании 9,9 миллиона рублей задолженности по договору возмездного оказания услуг и почти 120 тысяч рублей процентов. Суд первой инстанции удовлетворил его в полном объеме. Гасанов — популярный русскоязычный блогер в Instagram*, занимается обучением бизнесу. Он автор курса "Мышление миллионера". Гасанов значился учредителем четырех компаний, три из которых действующие: ООО "Банда", основной вид деятельности которой — оказание консультационных и информационных услуг, ООО "Хайд" — услуги парикмахерских и салонов красоты, ООО "Рэд Бокс Трейдинг", предприятия общепита. Еще одно - ООО "Банда Фудс" — находится в стадии ликвидации. Ранее Гасанов вышел из состава участников всех этих обществ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне подала в суд на блогера за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством. В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей — помещение площадью 123,8 квадратных метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена – 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись. По данным ЕГРЮЛ, ИП Мильченко занимается розничной торговлей по почте или по интернету, а также дополнительным образованием детей и взрослых.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20241014/litvin-1977929658.html

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происшествия, москва, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, rolls-royce motor cars