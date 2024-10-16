Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 16.10.2024 (обновлено: 01:16 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/sud-1978241281.html
Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова более десяти миллионов рублей
Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 16.10.2024
Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова более десяти миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску индивидуальной предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко взыскал более 10 миллионов рублей со столичного ООО "Банда",... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:49
2024-10-16T01:16
происшествия
москва
россия
гусейн гасанов
екатерина мизулина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
rolls-royce motor cars
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:76:2047:1227_1920x0_80_0_0_b1ef675defbdbbc7ddc528e994856f2b.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску индивидуальной предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко взыскал более 10 миллионов рублей со столичного ООО "Банда", учредителем которого был блогер Гусейн Гасанов, говорится в карточке дела. Иск был заявлен о взыскании 9,9 миллиона рублей задолженности по договору возмездного оказания услуг и почти 120 тысяч рублей процентов. Суд первой инстанции удовлетворил его в полном объеме. Гасанов — популярный русскоязычный блогер в Instagram*, занимается обучением бизнесу. Он автор курса "Мышление миллионера". Гасанов значился учредителем четырех компаний, три из которых действующие: ООО "Банда", основной вид деятельности которой — оказание консультационных и информационных услуг, ООО "Хайд" — услуги парикмахерских и салонов красоты, ООО "Рэд Бокс Трейдинг", предприятия общепита. Еще одно - ООО "Банда Фудс" — находится в стадии ликвидации. Ранее Гасанов вышел из состава участников всех этих обществ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне подала в суд на блогера за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством. В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей — помещение площадью 123,8 квадратных метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена – 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись. По данным ЕГРЮЛ, ИП Мильченко занимается розничной торговлей по почте или по интернету, а также дополнительным образованием детей и взрослых.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://rsport.ria.ru/20241014/litvin-1977929658.html
https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_f47bb6e4782ca1488d7ce76fcf23789c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, rolls-royce motor cars
Происшествия, Москва, Россия, Гусейн Гасанов, Екатерина Мизулина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета, Rolls-Royce Motor Cars
Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова более десяти миллионов рублей

Суд взыскал с московского ООО "Банда" более 10 миллионов рублей

CC BY-SA 4.0 / Gadagasu / Блогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Gadagasu /
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску индивидуальной предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко взыскал более 10 миллионов рублей со столичного ООО "Банда", учредителем которого был блогер Гусейн Гасанов, говорится в карточке дела.
Иск был заявлен о взыскании 9,9 миллиона рублей задолженности по договору возмездного оказания услуг и почти 120 тысяч рублей процентов. Суд первой инстанции удовлетворил его в полном объеме.
Михаил Литвин сообщил о задержании - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Суд арестовал блогера Литвина за удар болельщика на матче Медиалиги
14 октября, 13:04
Гасанов — популярный русскоязычный блогер в Instagram*, занимается обучением бизнесу. Он автор курса "Мышление миллионера".
Гасанов значился учредителем четырех компаний, три из которых действующие: ООО "Банда", основной вид деятельности которой — оказание консультационных и информационных услуг, ООО "Хайд" — услуги парикмахерских и салонов красоты, ООО "Рэд Бокс Трейдинг", предприятия общепита. Еще одно - ООО "Банда Фудс" — находится в стадии ликвидации. Ранее Гасанов вышел из состава участников всех этих обществ.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне подала в суд на блогера за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.
В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей — помещение площадью 123,8 квадратных метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена – 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
По данным ЕГРЮЛ, ИП Мильченко занимается розничной торговлей по почте или по интернету, а также дополнительным образованием детей и взрослых.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Блогер Варламов* обжаловал отказ снять с него статус иноагента
11 октября, 05:15
 
ПроисшествияМоскваРоссияГусейн ГасановЕкатерина МизулинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Лига безопасного интернетаRolls-Royce Motor Cars
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала