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Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 16.10.2024 (обновлено: 05:24 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/su-25-1978254479.html
Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику противника, сообщило РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:19
2024-10-16T05:24
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику противника, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — говорится в сообщении. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены. Подразделения ВСУ ранним утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин добавил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241014/udar-1977973435.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-25
Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Минобороны: штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25
Самолет Су-25 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Самолет Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику противника, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — говорится в сообщении.
Боевая работа Су-25 в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в Курской области
14 октября, 15:57
По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.
Подразделения ВСУ ранним утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин добавил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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