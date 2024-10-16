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Более 200 студентов поучаствовали в чемпионате "Лаборатория бизнес-решений" - РИА Новости, 16.10.2024
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13:43 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/studenty-1978326921.html
Более 200 студентов поучаствовали в чемпионате "Лаборатория бизнес-решений"
Более 200 студентов поучаствовали в чемпионате "Лаборатория бизнес-решений" - РИА Новости, 16.10.2024
Более 200 студентов поучаствовали в чемпионате "Лаборатория бизнес-решений"
В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) прошел финал студенческого кейс-чемпионата "Лаборатория бизнес-решений"; в состязании приняли участие более... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:43
2024-10-16T13:43
ольга дергунова
дальневосточный федеральный университет
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978324869_85:416:2987:2048_1920x0_80_0_0_7c87dd3d1df61bdc9acaa97f9ceef498.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) прошел финал студенческого кейс-чемпионата "Лаборатория бизнес-решений"; в состязании приняли участие более 200 учащихся дальневосточных вузов, сообщает пресс-служба ВТБ. Банк выступил организатором мероприятия совместно с ДВФУ и Дирекцией заповедников "Земля леопарда". В ходе кейс-чемпионата студенческие команды разрабатывали стратегию развития национального парка "Земля леопарда", включая финансовую модель, план маркетингового продвижения и построения сообщества. В финале состязания студенты представили свои работы экспертам – представителям ВТБ, "Земли леопарда", ДВФУ, Высшей школы менеджмента СПбГУ и Владивостокского государственного университета (ВВГУ). "Вовлеченность студентов в процесс работы над кейсом показала, что для молодежи важны вопросы развития социальной сферы и совершенствование корпоративного управления. Мы гордимся тем, что вместе с вузами формируем сильные кадры для процветающей экономики страны и вносим вклад в сохранение природы России", – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова, ее слова цитирует пресс-служба. Победителями кейс-чемпионата стали студенты ДВФУ. Первое места завоевала команда Fluffy Planet выпускников по направлению "Экономическая безопасность" с идеей для коллекции одежды. На втором - команда "Алвиша" студентов отделения "Туризм" с концепцией видеороликов в поддержку "Земли леопарда", третье место заняли будущие экономисты из команды "Начинающие финансисты будущего". В октябре команды, финалисты кейс-чемпионата, отправятся в поездку в национальный парк "Земля леопарда", в ходе которой будет объявлено имя леопарда, который находится под опекой банка ВТБ, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240906/sotrudnichestvo-1970954118.html
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ольга дергунова, дальневосточный федеральный университет, санкт-петербургский государственный университет
Ольга Дергунова, Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет

Более 200 студентов поучаствовали в чемпионате "Лаборатория бизнес-решений"

© Фото : Пресс-служба ДВФУБолее 200 студентов поучаствовали в чемпионате "Лаборатория бизнес-решений"
Более 200 студентов поучаствовали в чемпионате Лаборатория бизнес-решений - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Пресс-служба ДВФУ
Более 200 студентов поучаствовали в чемпионате "Лаборатория бизнес-решений"
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) прошел финал студенческого кейс-чемпионата "Лаборатория бизнес-решений"; в состязании приняли участие более 200 учащихся дальневосточных вузов, сообщает пресс-служба ВТБ.
Банк выступил организатором мероприятия совместно с ДВФУ и Дирекцией заповедников "Земля леопарда".
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В ходе кейс-чемпионата студенческие команды разрабатывали стратегию развития национального парка "Земля леопарда", включая финансовую модель, план маркетингового продвижения и построения сообщества. В финале состязания студенты представили свои работы экспертам – представителям ВТБ, "Земли леопарда", ДВФУ, Высшей школы менеджмента СПбГУ и Владивостокского государственного университета (ВВГУ).
"Вовлеченность студентов в процесс работы над кейсом показала, что для молодежи важны вопросы развития социальной сферы и совершенствование корпоративного управления. Мы гордимся тем, что вместе с вузами формируем сильные кадры для процветающей экономики страны и вносим вклад в сохранение природы России", – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова, ее слова цитирует пресс-служба.
Победителями кейс-чемпионата стали студенты ДВФУ. Первое места завоевала команда Fluffy Planet выпускников по направлению "Экономическая безопасность" с идеей для коллекции одежды. На втором - команда "Алвиша" студентов отделения "Туризм" с концепцией видеороликов в поддержку "Земли леопарда", третье место заняли будущие экономисты из команды "Начинающие финансисты будущего".
В октябре команды, финалисты кейс-чемпионата, отправятся в поездку в национальный парк "Земля леопарда", в ходе которой будет объявлено имя леопарда, который находится под опекой банка ВТБ, говорится в сообщении.
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Ольга ДергуноваДальневосточный федеральный университетСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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