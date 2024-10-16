https://ria.ru/20241016/studenty-1978326921.html

Более 200 студентов поучаствовали в чемпионате "Лаборатория бизнес-решений"

Более 200 студентов поучаствовали в чемпионате "Лаборатория бизнес-решений" - РИА Новости, 16.10.2024

Более 200 студентов поучаствовали в чемпионате "Лаборатория бизнес-решений"

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) прошел финал студенческого кейс-чемпионата "Лаборатория бизнес-решений"; в состязании приняли участие более... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:43

2024-10-16T13:43

2024-10-16T13:43

ольга дергунова

дальневосточный федеральный университет

санкт-петербургский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978324869_85:416:2987:2048_1920x0_80_0_0_7c87dd3d1df61bdc9acaa97f9ceef498.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) прошел финал студенческого кейс-чемпионата "Лаборатория бизнес-решений"; в состязании приняли участие более 200 учащихся дальневосточных вузов, сообщает пресс-служба ВТБ. Банк выступил организатором мероприятия совместно с ДВФУ и Дирекцией заповедников "Земля леопарда". В ходе кейс-чемпионата студенческие команды разрабатывали стратегию развития национального парка "Земля леопарда", включая финансовую модель, план маркетингового продвижения и построения сообщества. В финале состязания студенты представили свои работы экспертам – представителям ВТБ, "Земли леопарда", ДВФУ, Высшей школы менеджмента СПбГУ и Владивостокского государственного университета (ВВГУ). "Вовлеченность студентов в процесс работы над кейсом показала, что для молодежи важны вопросы развития социальной сферы и совершенствование корпоративного управления. Мы гордимся тем, что вместе с вузами формируем сильные кадры для процветающей экономики страны и вносим вклад в сохранение природы России", – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова, ее слова цитирует пресс-служба. Победителями кейс-чемпионата стали студенты ДВФУ. Первое места завоевала команда Fluffy Planet выпускников по направлению "Экономическая безопасность" с идеей для коллекции одежды. На втором - команда "Алвиша" студентов отделения "Туризм" с концепцией видеороликов в поддержку "Земли леопарда", третье место заняли будущие экономисты из команды "Начинающие финансисты будущего". В октябре команды, финалисты кейс-чемпионата, отправятся в поездку в национальный парк "Земля леопарда", в ходе которой будет объявлено имя леопарда, который находится под опекой банка ВТБ, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240906/sotrudnichestvo-1970954118.html

https://ria.ru/20240905/tsentr-1970727196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ольга дергунова, дальневосточный федеральный университет, санкт-петербургский государственный университет