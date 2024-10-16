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В Омске вынесли приговор по делу о стрельбе по детям из пневматики

В Омске вынесли приговор по делу о стрельбе по детям из пневматики - РИА Новости, 16.10.2024

В Омске вынесли приговор по делу о стрельбе по детям из пневматики

Суд приговорил к 2 годам и 1 месяцу обязательных работ омича, стрелявшего по ребенку из пневматического пистолета, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:34

2024-10-16T17:34

2024-10-16T18:05

происшествия

омская область

омск

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ОМСК, 16 окт - РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам и 1 месяцу обязательных работ омича, стрелявшего по ребенку из пневматического пистолета, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. Суд установил, что 26 апреля 2024 18-летний парень сделал замечание подросткам, бегающим по крышам гаражей между домами по улице 6-я Станционная и 6-я Ленинградская в Омске. Между ними началась словесная перепалка, после чего молодой человек начал стрелять по детям сначала из рогатки, а затем из пневматического пистолета. Одна пуля попала в ногу 9-летнему мальчику, причинив легкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью". "Вину в совершении преступления мужчина признал частично, добровольно выплатил родителям несовершеннолетних 45 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца принудительных работ", - сообщили в пресс-службе. Также, из его зарплаты будет удерживаться 10% в доход государства.

https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978077367.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, омск