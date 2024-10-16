https://ria.ru/20241016/strelba-1978305035.html

В Томске задержали мужчину, стрелявшего по подросткам на самокатах

В Томске задержали мужчину, стрелявшего по подросткам на самокатах - РИА Новости, 16.10.2024

В Томске задержали мужчину, стрелявшего по подросткам на самокатах

Силовики в Томске задержали местного жителя по обвинению в стрельбе в сторону катающихся во дворе на самокатах подростков, которые, по его словам, громко... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:29

2024-10-16T12:29

2024-10-16T12:44

происшествия

томск

томская область

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НОВОСИБИРСК, 16 окт – РИА Новости. Силовики в Томске задержали местного жителя по обвинению в стрельбе в сторону катающихся во дворе на самокатах подростков, которые, по его словам, громко шумели, сообщает в среду СУСК по Томской области. Ранее сообщалось, что неизвестный стрелял в двух катающихся на самокате подростков. Один из выстрелов в асфальт попал на видео. Полиция организовала проверку. "Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УМВД личность стрелявшего была установлена в кратчайшие сроки. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении. Следователь следственного отдела по Октябрьскому району Томска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). "По предварительным данным, в вечернее время 14 октября текущего года житель областного центра находился по месту проживания в квартире одного из домов по улице Железнодорожной в городе Томске и распивал спиртные напитки. В это время около его дома на улице подростки катались на самокатах и, как показалось мужчине, громко шумели. Тогда он с целью убийства подростка взял хранившийся в квартире обрез охотничьего ружья и из хулиганских побуждений выстрелил из него с балкона", - рассказали в следственном управлении. В СУСК считают, что свой преступный умысел на убийство мужчина не смог довести до конца в связи с тем, что "потерпевший активно передвигался на самокате, вследствие чего пуля не достигла цели".

https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978077367.html

https://ria.ru/20240804/zaderzhanie-1964042229.html

томск

томская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томск, томская область