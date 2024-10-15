https://ria.ru/20241015/tomsk-1978067039.html
В Томске проверят сообщения о стрельбе по подросткам
В Томске проверят сообщения о стрельбе по подросткам - РИА Новости, 15.10.2024
В Томске проверят сообщения о стрельбе по подросткам
Полиция в Томске проверяет информацию о том, что неизвестный стрелял в подростков, сообщает УМВД по Томской области в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T08:29
2024-10-15T08:29
2024-10-15T08:30
происшествия
томск
томская область
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НОВОСИБИРСК, 15 окт - РИА Новости. Полиция в Томске проверяет информацию о том, что неизвестный стрелял в подростков, сообщает УМВД по Томской области в Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале "Регион-70 Томск" сообщили, что в двух катающихся на самокате подростков стреляли неизвестные. Один из выстрелов в асфальт попал на видео. "По опубликованной в сети интернет видеопубликации о произошедшем на улице Вокзальной, 21 города Томска сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщает УМВД. В управлении уточнили, что по данному факту заявлений и сообщений в полицию не поступало. "В настоящее время полицейскими принимаются все необходимые меры для установления личностей участников, а также всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято (решение) в соответствии с законодательством", - добавляется в сообщении.
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происшествия, томск, томская область
Происшествия, Томск, Томская область
В Томске проверят сообщения о стрельбе по подросткам
Полиция в Томске проверит сообщения о стрельбе в подростков на самокате
НОВОСИБИРСК, 15 окт - РИА Новости.
Полиция в Томске проверяет информацию о том, что неизвестный стрелял в подростков, сообщает УМВД по Томской области в Telegram-канале
.
Ранее в Telegram-канале "Регион-70 Томск" сообщили, что в двух катающихся на самокате подростков стреляли неизвестные. Один из выстрелов в асфальт попал на видео.
"По опубликованной в сети интернет видеопубликации о произошедшем на улице Вокзальной, 21 города Томска сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщает УМВД.
В управлении уточнили, что по данному факту заявлений и сообщений в полицию не поступало.
"В настоящее время полицейскими принимаются все необходимые меры для установления личностей участников, а также всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято (решение) в соответствии с законодательством", - добавляется в сообщении.