https://ria.ru/20241015/tomsk-1978067039.html

В Томске проверят сообщения о стрельбе по подросткам

В Томске проверят сообщения о стрельбе по подросткам - РИА Новости, 15.10.2024

В Томске проверят сообщения о стрельбе по подросткам

Полиция в Томске проверяет информацию о том, что неизвестный стрелял в подростков, сообщает УМВД по Томской области в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:29

2024-10-15T08:29

2024-10-15T08:30

происшествия

томск

томская область

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НОВОСИБИРСК, 15 окт - РИА Новости. Полиция в Томске проверяет информацию о том, что неизвестный стрелял в подростков, сообщает УМВД по Томской области в Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале "Регион-70 Томск" сообщили, что в двух катающихся на самокате подростков стреляли неизвестные. Один из выстрелов в асфальт попал на видео. "По опубликованной в сети интернет видеопубликации о произошедшем на улице Вокзальной, 21 города Томска сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщает УМВД. В управлении уточнили, что по данному факту заявлений и сообщений в полицию не поступало. "В настоящее время полицейскими принимаются все необходимые меры для установления личностей участников, а также всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято (решение) в соответствии с законодательством", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240819/krasnojarsk-1967007263.html

томск

томская область

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происшествия, томск, томская область