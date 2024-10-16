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Мишустин рассказал о планах по наращиванию грузопотоков стран ШОС
Мишустин рассказал о планах по наращиванию грузопотоков стран ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин рассказал о планах по наращиванию грузопотоков стран ШОС
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) смогут нарастить грузопотоки, максимально используя транзитный потенциал направлений Восток - Запад и Север - РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:36
2024-10-16T10:36
2024-10-16T10:36
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) смогут нарастить грузопотоки, максимально используя транзитный потенциал направлений Восток - Запад и Север - Юг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Максимально используя транзитный потенциал как по направлению Восток - Запад, так и по направлению Север - Юг, мы сможем нарастить грузопотоки, сделать поездки удобнее для наших граждан", - сказал Мишустин. Он отметил, что Россия вместе с партнерами по СНГ и Ираном продвигает международный транспортный коридор "Север-Юг". Организован целый комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции инфраструктуры железнодорожных, автомобильных и морских перевозок.
https://ria.ru/20241012/shos-1977747957.html
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восток, север, юг, михаил мишустин, шос, снг
Восток, Север, Юг, Михаил Мишустин, ШОС, СНГ
Мишустин рассказал о планах по наращиванию грузопотоков стран ШОС
Мишустин: маршруты Восток — Запад и Север — Юг увеличат грузопотоки стран ШОС