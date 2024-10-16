Рейтинг@Mail.ru
Ключевая ставка в этом году может достигнуть 21 процента, заявил глава ВТБ - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/stavka-1978318499.html
Ключевая ставка в этом году может достигнуть 21 процента, заявил глава ВТБ
Ключевая ставка в этом году может достигнуть 21 процента, заявил глава ВТБ - РИА Новости, 16.10.2024
Ключевая ставка в этом году может достигнуть 21 процента, заявил глава ВТБ
Ключевая ставка Банка России в этом году еще будет повышаться, может достигнуть уровня в 21%, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:06
2024-10-16T13:06
экономика
россия
андрей костин (банкир)
эльвира набиуллина
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972520222_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_331b41971ec00d415dbe78475067d42e.jpg
СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России в этом году еще будет повышаться, может достигнуть уровня в 21%, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Я не знаю, на этом заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня в 21%... она до конца года такая продержится. И, наверное, в первой половине года будет достаточно жесткая денежно-кредитная политика", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24". Позже в кулуарах форума он пояснил, что возможность 21% в текущем году - это мнение аналитиков ВТБ, а для уточнения, какой она будет на самом деле, предложил журналистам обратиться к главе Банка России Эльвире Набиуллиной. "Вы Эльвиру Сахипзадовну спросите. У нее спрашивайте, я ставками не рулю. Наши аналитики считают, что она где-то будет в этом диапазоне (21% в этом году - ред.)", - сказал он. А на вопрос, допускает ли он, что в следующем году ключевая ставка может дойти до 25%, ответил: "Да все может быть. Там, где женщины руководят процессом... невозможного мало". ЦБ РФ в сентябре вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки в октябре. А зампред Алексей Заботкин ранее на этой неделе подтвердил, что ЦБ по-прежнему допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании, которое намечено на 25 октября.
https://ria.ru/20240926/nabiullina-1974902959.html
https://ria.ru/20241011/nabiullina-1977593393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972520222_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_941d4c54069965501b75f94c9ca14ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Ключевая ставка в этом году может достигнуть 21 процента, заявил глава ВТБ

Глава ВТБ Костин: ключевая ставка ЦБ в этом году может достигнуть 21 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России в этом году еще будет повышаться, может достигнуть уровня в 21%, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Я не знаю, на этом заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня в 21%... она до конца года такая продержится. И, наверное, в первой половине года будет достаточно жесткая денежно-кредитная политика", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Набиуллина заявила о росте кредитного мошенничества в России
26 сентября, 16:49
Позже в кулуарах форума он пояснил, что возможность 21% в текущем году - это мнение аналитиков ВТБ, а для уточнения, какой она будет на самом деле, предложил журналистам обратиться к главе Банка России Эльвире Набиуллиной.
"Вы Эльвиру Сахипзадовну спросите. У нее спрашивайте, я ставками не рулю. Наши аналитики считают, что она где-то будет в этом диапазоне (21% в этом году - ред.)", - сказал он.
А на вопрос, допускает ли он, что в следующем году ключевая ставка может дойти до 25%, ответил: "Да все может быть. Там, где женщины руководят процессом... невозможного мало".
ЦБ РФ в сентябре вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки в октябре. А зампред Алексей Заботкин ранее на этой неделе подтвердил, что ЦБ по-прежнему допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании, которое намечено на 25 октября.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Набиуллина заявила о рисках замедления роста мировой экономики
11 октября, 14:08
 
ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)Эльвира НабиуллинаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала