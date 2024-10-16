https://ria.ru/20241016/stavka-1978318499.html

Ключевая ставка в этом году может достигнуть 21 процента, заявил глава ВТБ

Ключевая ставка в этом году может достигнуть 21 процента, заявил глава ВТБ - РИА Новости, 16.10.2024

Ключевая ставка в этом году может достигнуть 21 процента, заявил глава ВТБ

Ключевая ставка Банка России в этом году еще будет повышаться, может достигнуть уровня в 21%, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:06

2024-10-16T13:06

2024-10-16T13:06

экономика

россия

андрей костин (банкир)

эльвира набиуллина

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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СИРИУС, 16 окт - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России в этом году еще будет повышаться, может достигнуть уровня в 21%, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Я не знаю, на этом заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня в 21%... она до конца года такая продержится. И, наверное, в первой половине года будет достаточно жесткая денежно-кредитная политика", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24". Позже в кулуарах форума он пояснил, что возможность 21% в текущем году - это мнение аналитиков ВТБ, а для уточнения, какой она будет на самом деле, предложил журналистам обратиться к главе Банка России Эльвире Набиуллиной. "Вы Эльвиру Сахипзадовну спросите. У нее спрашивайте, я ставками не рулю. Наши аналитики считают, что она где-то будет в этом диапазоне (21% в этом году - ред.)", - сказал он. А на вопрос, допускает ли он, что в следующем году ключевая ставка может дойти до 25%, ответил: "Да все может быть. Там, где женщины руководят процессом... невозможного мало". ЦБ РФ в сентябре вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки в октябре. А зампред Алексей Заботкин ранее на этой неделе подтвердил, что ЦБ по-прежнему допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании, которое намечено на 25 октября.

https://ria.ru/20240926/nabiullina-1974902959.html

https://ria.ru/20241011/nabiullina-1977593393.html

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экономика, россия, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)