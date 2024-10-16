https://ria.ru/20241016/startapy-1978280903.html
Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов ШОС
Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов ШОС
Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов Шанхайской организации сотрудничества в следующем году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:49
2024-10-16T10:49
2024-10-16T10:49
экономика
россия
пакистан
михаил мишустин
шос
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов Шанхайской организации сотрудничества в следующем году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Обмену лучшими практиками в области инноваций, запуску совместных проектов служит Форум стартапов Шанхайской организации сотрудничества. Прорабатываем возможность его проведения в следующем году в России. Повестку формируем в тесном контакте с индийской стороной. Мероприятие будет интересно начинающим предпринимателям и инвесторам наших стран", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241016/shos-1978280520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, пакистан, михаил мишустин, шос
Экономика, Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов ШОС
Мишустин: Россия может провести Форум стартапов ШОС в следующем году