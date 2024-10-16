https://ria.ru/20241016/startapy-1978280903.html

Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов ШОС

Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов ШОС - РИА Новости, 16.10.2024

Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов ШОС

Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов Шанхайской организации сотрудничества в следующем году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:49

2024-10-16T10:49

2024-10-16T10:49

экономика

россия

пакистан

михаил мишустин

шос

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность проведения Форума стартапов Шанхайской организации сотрудничества в следующем году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Обмену лучшими практиками в области инноваций, запуску совместных проектов служит Форум стартапов Шанхайской организации сотрудничества. Прорабатываем возможность его проведения в следующем году в России. Повестку формируем в тесном контакте с индийской стороной. Мероприятие будет интересно начинающим предпринимателям и инвесторам наших стран", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241016/shos-1978280520.html

россия

пакистан

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, пакистан, михаил мишустин, шос