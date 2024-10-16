https://ria.ru/20241016/ssha-1978397314.html

Подозреваемый в попытке провезти оружие на мероприятие Трампа подал иск

Подозреваемый в попытке провезти оружие на мероприятие Трампа подал иск - РИА Новости, 16.10.2024

Подозреваемый в попытке провезти оружие на мероприятие Трампа подал иск

Вем Миллер, который, предположительно, пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента США Дональда Трампа, подал исковое заявление против... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:17

2024-10-16T19:17

2024-10-16T19:29

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вем Миллер, который, предположительно, пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента США Дональда Трампа, подал исковое заявление против шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко и местной полиции по нескольким обвинениям, среди которых клевета, сознательное причинение морального ущерба и нарушение конституции, следует из судебного документа.Ранее Бьянко заявил, что правоохранители при обыске обнаружили ряд поддельных документов и самодельный автомобильный номер в автомобиле Миллера, предварительно связав его с признанным экстремистским в США движением "суверенных граждан". Миллер, в свою очередь, утверждает, что не имеет связей с движением, а огнестрельное оружие возит с собой для самозащиты."Полиция Риверсайда преднамеренно и противоправно повела себя и нарушила полицейский протокол, нарушив конституционные права Миллера с целью продвижения и участия в необоснованной и бездоказательной сенсационной истории... Очевидно, что Бьянко сознательно, злонамеренно и с откровенным неуважением к правде хотел создать нарратив, согласно которому он бы был "героическим" шерифом, которые спас кандидата в президенты Трампа от третьей попытки покушения", - говорится в исковом заявлении.Согласно документу, Миллер обвиняет правоохранителей в том, что они нарушили его конституционные права, а также сознательно причинили моральный вред и оклеветали его. Истец просит возместить ему моральный ущерб, но не указывает сумму компенсации, а также требует уволить офицера, который обыскивал его машину.Двенадцатого октября помощники шерифа в штате Калифорния задержали мужчину на блокпосте перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа. В автомобиле 49-летний Вем Миллер пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Его задержали, сопротивления правоохранителям он не оказывал. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил о вероятном предотвращении третьей попытки покушения на Трампа. Позднее газета New York Post писала со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент попыткой покушения.Миллер был освобожден, ему предъявлены обвинения по двум эпизодам - незаконное ношение заряженного пистолета и магазина большой емкости.

https://ria.ru/20241014/ssha-1977977404.html

https://ria.ru/20240922/trump-1974058703.html

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в мире, риверсайд, сша, калифорния, дональд трамп, фбр