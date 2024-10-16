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Депутат рассказала, что может измениться после выборов в США

Депутат рассказала, что может измениться после выборов в США - РИА Новости, 16.10.2024

Депутат рассказала, что может измениться после выборов в США

Депутат ГД Мария Бутина считает, что после выборов в США может измениться внутриполитическая ситуация, что станет "некой паузой для их злобных игрищ на... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:27

2024-10-16T18:27

2024-10-16T18:42

россия

америка

мария бутина

камала харрис

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Депутат ГД Мария Бутина считает, что после выборов в США может измениться внутриполитическая ситуация, что станет "некой паузой для их злобных игрищ на международном пространстве", при этом изменений во внешней политике ждать не стоит. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую – Дональд Трамп. "Что действительно может измениться после выборов, так это обострение внутриполитической ситуации в США. Скажется ли это на глобальной и мировой политике США? Безусловно, да. Внимание будет привлечено внутрь страны. Возможно, это будет некой паузой для их злобных игрищ на международном пространстве", - сказала она РИА Новости. При этом депутат отметила, что безусловно, предстоящие выборы представляют большой интерес для России, хотя каких-то принципиальных изменений в политике Америки ждать не стоит, вне зависимости от того, кто выиграет. "Потому что видно, что общее настроение направлено именно истеблишмента против России. Но с людьми и на долгосрочную перспективу мне видится совершенно другая картина. И видно, что американское общество очень сильно устало от международной повестки в принципе и имеет тенденцию к изоляционистским настроениям. Причем началось это не вчера, началось это с последнего года Барака Обамы, когда люди начали высказываться о внутренних проблемах", - добавила парламентарий.

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россия, америка, мария бутина, камала харрис, дональд трамп, в мире