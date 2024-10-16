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В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США
В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США - РИА Новости, 16.10.2024
В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США
Истребитель ВМС США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западном побережье страны, идет поиск двух пилотов, сообщает местная газета Seatlle Times со... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:12
2024-10-16T12:12
2024-10-16T12:12
в мире
вашингтон (штат)
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Истребитель ВМС США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западном побережье страны, идет поиск двух пилотов, сообщает местная газета Seatlle Times со ссылкой на американские ВМС. "Два летчика пропали во вторник после того, как EA-18G Growler американских ВМС разбился к востоку от горы Рейнир во время тренировочного полета", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, для поисков места крушения и пилотов привлечен вертолет ВМС. Имена пропавших не сообщаются.
https://ria.ru/20240605/istrebitel-1950537599.html
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в мире, вашингтон (штат), военно-морские силы сша
В мире, Вашингтон (штат), Военно-морские силы США
В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США
Seatlle Times: на западе США разбился истребитель ВМС США, ищут двух пилотов