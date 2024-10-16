https://ria.ru/20241016/ssha-1978301448.html

В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США

В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США - РИА Новости, 16.10.2024

В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США

Истребитель ВМС США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западном побережье страны, идет поиск двух пилотов, сообщает местная газета Seatlle Times со... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:12

2024-10-16T12:12

2024-10-16T12:12

в мире

вашингтон (штат)

военно-морские силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151015/18/1510151860_0:39:4000:2289_1920x0_80_0_0_9bfb267b474da90ae3b9554a574f1871.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Истребитель ВМС США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западном побережье страны, идет поиск двух пилотов, сообщает местная газета Seatlle Times со ссылкой на американские ВМС. "Два летчика пропали во вторник после того, как EA-18G Growler американских ВМС разбился к востоку от горы Рейнир во время тренировочного полета", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, для поисков места крушения и пилотов привлечен вертолет ВМС. Имена пропавших не сообщаются.

https://ria.ru/20240605/istrebitel-1950537599.html

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), военно-морские силы сша