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В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США - РИА Новости, 16.10.2024
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12:12 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ssha-1978301448.html
В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США
В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США - РИА Новости, 16.10.2024
В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США
Истребитель ВМС США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западном побережье страны, идет поиск двух пилотов, сообщает местная газета Seatlle Times со... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:12
2024-10-16T12:12
в мире
вашингтон (штат)
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Истребитель ВМС США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западном побережье страны, идет поиск двух пилотов, сообщает местная газета Seatlle Times со ссылкой на американские ВМС. "Два летчика пропали во вторник после того, как EA-18G Growler американских ВМС разбился к востоку от горы Рейнир во время тренировочного полета", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, для поисков места крушения и пилотов привлечен вертолет ВМС. Имена пропавших не сообщаются.
https://ria.ru/20240605/istrebitel-1950537599.html
вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), военно-морские силы сша
В мире, Вашингтон (штат), Военно-морские силы США
В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США

Seatlle Times: на западе США разбился истребитель ВМС США, ищут двух пилотов

© AP Photo / Ahn Young-joonАмериканский самолет EA-18G Growler
Американский самолет EA-18G Growler - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Американский самолет EA-18G Growler . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Истребитель ВМС США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западном побережье страны, идет поиск двух пилотов, сообщает местная газета Seatlle Times со ссылкой на американские ВМС.
"Два летчика пропали во вторник после того, как EA-18G Growler американских ВМС разбился к востоку от горы Рейнир во время тренировочного полета", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, для поисков места крушения и пилотов привлечен вертолет ВМС. Имена пропавших не сообщаются.
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В миреВашингтон (штат)Военно-морские силы США
 
 
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