https://ria.ru/20241016/ssha-1978250103.html

Эксперты оценили последствия прихода Трампа к власти для США и мира

Эксперты оценили последствия прихода Трампа к власти для США и мира - РИА Новости, 16.10.2024

Эксперты оценили последствия прихода Трампа к власти для США и мира

Реализация Дональдом Трампом планов по введению импортных пошлин в случае его избрания президентом США приведет к росту цен в Штатах, негативно отразится на... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T04:15

2024-10-16T04:15

2024-10-16T04:15

экономика

сша

китай

мексика

дональд трамп

камала харрис

джо байден

бкс мир инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f38dba0254a00a8dd0c4416b3993b7e.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Реализация Дональдом Трампом планов по введению импортных пошлин в случае его избрания президентом США приведет к росту цен в Штатах, негативно отразится на местном промпроизводстве, повысит риск дефицита ряда товаров, а также ускорит инфляцию и ослабит доллар, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не раз сообщал, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Так, он планирует ввести пошлины на товары из Китая в размере от 60% до 100%, а также общие пошлины на импорт из других стран в размере 10-20%. В сентябре Трамп сообщил о планах ввести 100%-ые пошлины на товары из тех стран, которые отказываются от расчетов в долларах. А октябре пригрозил пошлинами на авто из Мексики в 200% или выше. Первый президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война", которую он начал в отношении Пекина в рамках своей протекционистской политики. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. В настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на ряд товаров из Китая. При этом, что касается шансов на победу, то согласно результатам свежего опроса телеканала ABC News и компании Ipsos, кандидат от демократов Камала Харрис обходит Трампа на 2 процентных пункта среди вероятных избирателей. Однако, по данным портала-агрегатора Election Betting Odds, американские букмекеры выше оценивают шансы Трампа, чем Харрис: их победу предсказывают в среднем с вероятностью в 53% и 46% соответственно. КАК ПОШЛИНЫ ТРАМПА ОТРАЗЯТСЯ НА ТОРГОВЛЕ США Введение пошлин в краткосрочной перспективе может негативно отразиться на промышленном производстве Штатов, поскольку часть выпуска американских производителей зависит от импорта комплектующих из того же Китая, считает эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Она отмечает, что из-за пошлин подорожают китайские товары и снизится импорт. При этом, если "это будут товары народного потребления, то эффект будет заметен в краткосрочной перспективе". В свою очередь, полагает Бондаренко, это, "безусловно, приведет к ускорению инфляции и повысит цены" в США. Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова добавляет, что заградительные тарифы приведут к росту риска дефицита конкретных товаров на внутреннем рынке. В этой ситуации не выйдет быстро открыть новые предприятия или перенести производства в США из ЕС или Азии. "Решению потенциальных проблем может помочь российский опыт: параллельный импорт, привлечение посредников и так далее. Это также будет вести к росту внутренних цен", - уточнила Прикладова. "Исходя из преобладания негативных эффектов в краткосрочном периоде, подобные заявления являются скорее элементом предвыборной борьбы, но не планом действий с января 2025 года", - не исключила Прикладова. При этом в долгосрочной перспективе пошлины могут оказать положительный эффект, но в случае, если американские производители смогут импортозаместить дорогостоящий импорт, считает Бондаренко. Замещение импортных товаров может поддержать внутреннее производство в Штатах, при этом внутреннему спросу поможет переход ФРС к снижению процентных ставок, дополнила мнение коллеги начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. "В том числе это фактор в пользу ослабления доллара. Потеря позиций национальной валютой в целом выгодна для корпораций, ориентированных на внутренний рынок. Около 60% выручки компаний индекса S&P 500 приходится на внутренний рынок", - добавила Холоденко. КАК ПОШЛИНЫ ОТРАЗЯТСЯ НА ДРУГИХ СТРАНАХ Учитывая размеры экономик США и Китая, усиление "торговой войны" между ними приведет к внутренним проблемам в странах. Это будут уже упомянутые рост цен и риск дефицита товаров в США, а также риск перепроизводства и дефляции в Китае. Кроме того, это усилит нестабильность в мировой экономике, считает Прикладова. Холоденко также обращает внимание на то, что заявления Трампа не стоит оценивать как позитивные. Помимо роста инфляции, которая ударит по спросу на товары длительного пользования, "план Трампа" вызовет "ответные действия других стран, прежде всего КНР", отметила Холоденко. ЕСЛИ ПОБЕДИТ ХАРРИС В отличие от Трампа, Харрис не планирует вводить заградительные пошлины на импорт. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Холоденко считает, что при прочих равных условиях отсутствие пошлин не должно особо сказаться на экономических показателях Штатов. "Чтобы ситуация была иной, нужно, чтобы заявления кандидатов на пост президента США отразились на планах по капитальным расходам и структуре капитала корпораций", - заключила она.

https://ria.ru/20241015/tramp-1978227281.html

https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978249921.html

https://ria.ru/20241016/kharris-1978247540.html

https://ria.ru/20241016/finlyandiya-1978245681.html

сша

китай

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай, мексика, дональд трамп, камала харрис, джо байден, бкс мир инвестиций