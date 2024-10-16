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Военный аналитик заявил о неизменных политориентирах США даже после выборов - РИА Новости, 16.10.2024
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03:35 16.10.2024 (обновлено: 03:53 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ssha-1978248262.html
Военный аналитик заявил о неизменных политориентирах США даже после выборов
Военный аналитик заявил о неизменных политориентирах США даже после выборов - РИА Новости, 16.10.2024
Военный аналитик заявил о неизменных политориентирах США даже после выборов
США после выборов президента продолжат стремиться к глобальному доминированию и гегемонии с опорой на военную мощь — вне зависимости от того, кто станет новым... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:35
2024-10-16T03:53
в мире
космос - риа наука
сша
европа
игорь коротченко
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. США после выборов президента продолжат стремиться к глобальному доминированию и гегемонии с опорой на военную мощь — вне зависимости от того, кто станет новым главой государства, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Вне зависимости от того, кто победит в выборах президента, очевидно, что США по-прежнему будут ставить своей целью обеспечение глобального доминирования в современном мире с опорой, прежде всего, на военную мощь", — сказал он.По словам Коротченко, США и после выборов продолжат ряд важных программ, в частности, перевооружение стратегической триады на новые типы носителей. Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, которые уже неоднократно проходили модернизацию, будут со временем заменены на новый тип носителей LGM-35 Sentinel. США планируют обновить морские стратегические ядерные силы за счёт перехода на новый тип подводных ракетоносцев класса Columbia вместо существующего парка подлодок Ohio. Авиационная компонента, согласно американским планам, должна получить новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. "Для США это актуальная проблема, которую будет решать любая администрация, будь то демократическая или республиканская", — подчеркнул аналитик. Кроме того, продолжится строительство авианосцев для поддержания возможности использования авианосных ударных групп как средства достижения военно-политических целей, рассказал Коротченко. В целом армия США продолжит играть лидирующие позиции в рамках деятельности НАТО, в том числе в обеспечении совместных ядерных миссий за счёт модернизации существующего парка американских ядерных бомб тактического класса, находящихся на базах хранения в ряде государств Европы, добавил он. Помимо этого, как считает Коротченко, Вашингтон продолжит технологическое перевооружение армии с упором на разработку и массированное использование различных типов крылатых ракет повышенной дальности в обычном оснащении. Также Штаты будут развивать космическую группировку "с целью доминирования в сфере ведения всех видов разведки с околоземной орбиты". "Очевидно, что не будет остановлено и совершенствование других компонентов американской военной мощи как одного из ключевых элементов обеспечения и достижения американской гегемонии в мире", — заключил Коротченко.
https://ria.ru/20241015/gatilov-1978228134.html
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в мире, космос - риа наука, сша, европа, игорь коротченко, камала харрис, дональд трамп, нато, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, Космос - РИА Наука, США, Европа, Игорь Коротченко, Камала Харрис, Дональд Трамп, НАТО, B-21 (стратегический бомбардировщик)
Военный аналитик заявил о неизменных политориентирах США даже после выборов

Коротченко: США после выборов будут стремиться к глобальному доминированию

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. США после выборов президента продолжат стремиться к глобальному доминированию и гегемонии с опорой на военную мощь — вне зависимости от того, кто станет новым главой государства, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Вне зависимости от того, кто победит в выборах президента, очевидно, что США по-прежнему будут ставить своей целью обеспечение глобального доминирования в современном мире с опорой, прежде всего, на военную мощь", — сказал он.
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По словам Коротченко, США и после выборов продолжат ряд важных программ, в частности, перевооружение стратегической триады на новые типы носителей. Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, которые уже неоднократно проходили модернизацию, будут со временем заменены на новый тип носителей LGM-35 Sentinel. США планируют обновить морские стратегические ядерные силы за счёт перехода на новый тип подводных ракетоносцев класса Columbia вместо существующего парка подлодок Ohio. Авиационная компонента, согласно американским планам, должна получить новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.
"Для США это актуальная проблема, которую будет решать любая администрация, будь то демократическая или республиканская", — подчеркнул аналитик.
Кроме того, продолжится строительство авианосцев для поддержания возможности использования авианосных ударных групп как средства достижения военно-политических целей, рассказал Коротченко.
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Помимо этого, как считает Коротченко, Вашингтон продолжит технологическое перевооружение армии с упором на разработку и массированное использование различных типов крылатых ракет повышенной дальности в обычном оснащении. Также Штаты будут развивать космическую группировку "с целью доминирования в сфере ведения всех видов разведки с околоземной орбиты".
"Очевидно, что не будет остановлено и совершенствование других компонентов американской военной мощи как одного из ключевых элементов обеспечения и достижения американской гегемонии в мире", — заключил Коротченко.
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