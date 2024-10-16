https://ria.ru/20241016/ssha-1978239748.html

ФСБ рассекретила документы об антисоветской политике Картера

ФСБ рассекретила документы об антисоветской политике Картера - РИА Новости, 16.10.2024

ФСБ рассекретила документы об антисоветской политике Картера

Представители крупного бизнеса, а также политических кругов США к лету 1980 года, менее чем за полгода до выборов американского президента, были очень... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T00:28

2024-10-16T00:28

2024-10-16T01:39

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представители крупного бизнеса, а также политических кругов США к лету 1980 года, менее чем за полгода до выборов американского президента, были очень недовольны антисоветской политикой тогдашнего главы Белого дома Джеймса Картера и понимали, что его действия могут привести к мировой катастрофе, об этом говорится в документе Комитета государственной безопасности СССР, рассекреченном и опубликованном ФСБ России. В годы правления Картера (1977–1981) последовал новый виток обострения советско-американских отношений. Несмотря на подписание в июне 1979 года Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II) между СССР и США, в декабре того же года под давлением Вашингтона Совет НАТО принял решение о размещении американских ракет средней дальности в ряде западноевропейских стран. Конгресс США не ратифицировал договор ОСВ-II. Картер 25 июля 1980 года подписал секретную президентскую директиву №59, в которой была изложена "новая ядерная доктрина". Документом предусматривалась возможность начала США полномасштабной ядерной войны против Советского Союза. Министр обороны США Гарольд Браун 21 августа 1980 года выступил в военно-морском колледже в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд) с речью, которая была расценена как официальное объявление новой ядерной стратегии, разработанной администрацией Картера. В своей речи Браун заявил, что Картер первоначально отдал распоряжение о пересмотре политики выбора объектов для ядерных ударов по СССР еще летом 1977 года, то есть спустя полгода после своего вступления на президентский пост. Браун утверждал, что директива №59 якобы не представляет собой радикального отхода от стратегической политики США, проводившейся на протяжении последнего десятилетия. Он также заверял, что новая ядерная стратегия Вашингтона будто бы не является стратегией первого удара. Однако разъяснения, данные министром, свидетельствовали как раз об обратном - о том, что президентская директива исходит из возможности нанесения превентивного ядерного удара, с помощью которого США надеялись выиграть ядерную войну. "СЛИШКОМ ОПАСНАЯ ИГРА" В Москве выбранный администрацией Картера курс на обострение советско-американских отношений и усиление гонки ядерных вооружений вызывал закономерную настороженность. Председатель КГБ СССР Юрий Андропов 16 июня 1980 года направил в ЦК КПСС докладную записку о нарастании в деловых и политических кругах США недовольства внешнеполитическим курсом президента Картера и состоянием советско-американских отношений. Фотокопию этого документа ФСБ публикует сейчас. "Судя по конфиденциальным высказываниям заместителя председателя правления фирмы "Дженерал электрик" Худа, имеющего широкие связи в конгрессе и многих федеральных ведомствах, в том числе в Пентагоне, среди делового мира постепенно укрепляется мнение, что дальнейшее нагнетание напряженности в мире – слишком опасная игра, которая может привести к катастрофическим последствиям", - говорилось в записке. Представители многих крупных корпораций США все больше проявляли недовольство тем, что активное вмешательство администрации Картера в дела бизнеса нарушало традиционные экономические связи, ограничивало сферу их деятельности и вынуждало бизнесменов упускать выгодные сделки, отмечал Андропов. "Как пояснил Худ, в настоящее время администрация Картера оказывает сильный нажим на корпорации, связанные деловыми отношениями с СССР, и угрожает лишить их военных заказов, если они будут пытаться продолжать контакты с советскими организациями", - писал председатель КГБ. ТРЕВОГА РОКФЕЛЛЕРОВ "Складывающаяся ситуация начинает беспокоить даже Рокфеллеров, которые, по словам Худа, вытащили Картера и вложили большие деньги в его избирательную кампанию", - подчеркивал Андропов. По данным КГБ, в неофициальных беседах с советскими представителями американские бизнесмены проводили мысль о том, "что нынешняя ненормальная ситуация в советско-американских отношениях не может долго продолжаться". "По оценке президента компании "Нортроп" Пейна и руководителя фирмы "Атлантик ричфилд ойл" Ная, в администрации начинают понимать, что деловой мир не устраивает безудержное нагнетание напряженности. Как отметил Пейн, большому бизнесу пока не сказано, что контакты с СССР надо возобновить, однако госдепартамент уже дает понять, что определенные связи должны сохраняться, что "ниточка не должна оборваться", что Белый дом "не прочь иметь кое-какие контакты, но президент не знает, что именно сейчас было бы необходимо", - говорилось в записке. "Многие бизнесмены подчеркивают, что отнюдь не все американские фирмы заинтересованы в производстве вооружений. Правда, как заявил вице-президент компании "Дженерал электрик" Бика, дело это выгодное, например, поставка вооружений в Европу, ибо "ракеты поставляются не бесплатно, а за деньги". Однако, отметил он, американская система достаточно гибкая и "может быстро переключиться на производство утюгов или каких-либо других товаров, необходимых американскому потребителю", - сообщал Андропов. По его словам, видный деятель Демократической партии Шрайвер, тесно связанный с ведущими представителями деловых кругов США, утверждал, что и в руководстве Демпартии "растет недовольство Картером и деятельностью его администрации". "В национальном комитете демократической партии все чаще задумываются над тем, обеспечит ли Картер демократам победу на президентских выборах. Руководство партии беспокоит то обстоятельство, что многие избиратели, как показали первичные выборы, отдают свои голоса Рейгану. Это не означает, что они ему симпатизируют, просто им не нравится Картер", - указывал глава органов госбезопасности СССР. "Правда, отметил Шрайвер, Картеру удается играть на шовинистических настроениях американцев, поскольку рядовой избиратель чрезвычайно плохо информирован и верит в то, что Советский Союз якобы угрожает Соединенным Штатам и их союзникам", - добавлял Андропов. ИДЕЯ ДЕМОКРАТОВ Созданию обстановки антисоветской истерии в Соединенных Штатах, как отмечал Шрайвер, "способствует деятельность небезызвестного "Комитета по существующей опасности". "Однако в США, заявил он, не все придерживаются взглядов, которые проповедуют Картер и члены этого комитета. По словам Шрайвера, уже сейчас видные деятели Демократической партии активно прорабатывают идею создания "Комитета по существующим возможностям", деятельность которого могла бы способствовать постепенному изменению настроений американского населения в пользу расширения экономического, культурного и научно-технического обмена между США и СССР", - писал Андропов. По его словам, "в целом, как показывают многочисленные беседы с представителями американских деловых и политических кругов, в США постепенно растет понимание необходимости нормализации советско-американских отношений и выражаются надежды на то, что после выборов, независимо от того, кто будет в Белом доме, ситуация должна измениться к лучшему". "Показательно в этом плане высказывание вице-президента одной из крупнейших американских компаний "Радио корпорэйшн оф Америка" Слоута, утверждающего, что в Америке "есть хорошие, разумные люди, которые будут способствовать улучшению отношений между СССР и США", - сообщал глава КГБ.

https://ria.ru/20241001/karter-1975630680.html

https://ria.ru/20240825/ssha-1968303690.html

https://ria.ru/20240807/fsb-1964573303.html

https://ria.ru/20240830/arkhivy-1969354037.html

https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html

https://ria.ru/20240720/arkhivy-1960857442.html

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в мире, сша, ссср, джеймс картер, юрий андропов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, кпсс