https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978398187.html

Спецоперация, 16 октября: ВСУ потеряли до 1820 военных

Спецоперация, 16 октября: ВСУ потеряли до 1820 военных - РИА Новости, 16.10.2024

Спецоперация, 16 октября: ВСУ потеряли до 1820 военных

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр в ДНР, а группировка "Запад" — Невское в ЛНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:29

2024-10-16T19:29

2024-10-16T22:17

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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виталий ганчев

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нато

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр в ДНР, а группировка "Запад" — Невское в ЛНР, сообщило Минобороны.По его данным, потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1820 военнослужащих. Кроме того, из сводки ведомства следует:Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пять человек пострадали при обстреле Шебекино и Новой Таволжанки.По словам главы курского региона Андрея Смирнова, днем там сбили две украинские ракеты и три беспилотника.Ситуация в КупянскеУкраинские власти начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска, видя наступление российских войск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.По его данным, Киев регулярно проводит принудительные эвакуации не только в Купянске, но и в других населенных пунктах."Очищают поселки от мирных граждан, которые могут видеть беспредел со стороны украноцистов и наемников, когда они, как они называют, защищают свою землю, а на самом деле занимаются мародерствами, изнасилованиями", — пояснил Ганчев.Одновременно, по информации депутата Госдумы Виктора Водолацкого, российским войскам до Купянска осталось шесть километров.Что думают о "плане победы"Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический — касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание российских сил" путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом "потенциале страны", в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, новый документ может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала очередной "план победы" Зеленского набором бессвязных лозунгов и кровавой пеной на губах нациста. Она также считает, что инициатива главы киевского режима нацелена на выколачивание денег и презентацию террористических возможностей.А на Западе?Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что не уверен в успехе предложенного Зеленским документа, но считает важным выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта.Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с главой офиса на Банковой не изменил своей позиции о неготовности в срочном порядке принять Украину в Североатлантический альянс.Постпред США при НАТО Джулианна Смит также признала, что в ближайшее время Киев не пригласят присоединиться к блоку. При этом она заявила, что позиция альянса о возможном вступлении Украины в будущем сохраняется.Кроме того, на предстоящей министерской встречи НАТО участники альянса обсудят продолжение помощи Киеву и возможности ее увеличения в зависимости от запросов Киева, добавила Смит. По ее словам, Украине нужны дополнительные виды ПВО и артиллерия, но подходы Вашингтона к ограничению на использование Киевом дальнобойного американского оружия остаются прежними.Шольцу захотелось поговоритьКанцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о готовности говорить с Владимиром Путиным.Канцлер уточнил, что ему нужно соблюдение двух принципов: не принимать никаких решений без участия Киева и без предварительного согласия между партнерами Германии.Также Шольц в очередной раз пообещал продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978391252.html

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владимир зеленский, олаф шольц, виталий ганчев, вооруженные силы украины, нато, украина, россия, германия