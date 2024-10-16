https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978398187.html
Спецоперация, 16 октября: ВСУ потеряли до 1820 военных
Спецоперация, 16 октября: ВСУ потеряли до 1820 военных - РИА Новости, 16.10.2024
Спецоперация, 16 октября: ВСУ потеряли до 1820 военных
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр в ДНР, а группировка "Запад" — Невское в ЛНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:29
2024-10-16T19:29
2024-10-16T22:17
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
олаф шольц
виталий ганчев
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр в ДНР, а группировка "Запад" — Невское в ЛНР, сообщило Минобороны.По его данным, потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1820 военнослужащих. Кроме того, из сводки ведомства следует:Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пять человек пострадали при обстреле Шебекино и Новой Таволжанки.По словам главы курского региона Андрея Смирнова, днем там сбили две украинские ракеты и три беспилотника.Ситуация в КупянскеУкраинские власти начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска, видя наступление российских войск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.По его данным, Киев регулярно проводит принудительные эвакуации не только в Купянске, но и в других населенных пунктах."Очищают поселки от мирных граждан, которые могут видеть беспредел со стороны украноцистов и наемников, когда они, как они называют, защищают свою землю, а на самом деле занимаются мародерствами, изнасилованиями", — пояснил Ганчев.Одновременно, по информации депутата Госдумы Виктора Водолацкого, российским войскам до Купянска осталось шесть километров.Что думают о "плане победы"Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический — касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание российских сил" путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом "потенциале страны", в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, новый документ может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала очередной "план победы" Зеленского набором бессвязных лозунгов и кровавой пеной на губах нациста. Она также считает, что инициатива главы киевского режима нацелена на выколачивание денег и презентацию террористических возможностей.А на Западе?Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что не уверен в успехе предложенного Зеленским документа, но считает важным выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта.Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с главой офиса на Банковой не изменил своей позиции о неготовности в срочном порядке принять Украину в Североатлантический альянс.Постпред США при НАТО Джулианна Смит также признала, что в ближайшее время Киев не пригласят присоединиться к блоку. При этом она заявила, что позиция альянса о возможном вступлении Украины в будущем сохраняется.Кроме того, на предстоящей министерской встречи НАТО участники альянса обсудят продолжение помощи Киеву и возможности ее увеличения в зависимости от запросов Киева, добавила Смит. По ее словам, Украине нужны дополнительные виды ПВО и артиллерия, но подходы Вашингтона к ограничению на использование Киевом дальнобойного американского оружия остаются прежними.Шольцу захотелось поговоритьКанцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о готовности говорить с Владимиром Путиным.Канцлер уточнил, что ему нужно соблюдение двух принципов: не принимать никаких решений без участия Киева и без предварительного согласия между партнерами Германии.Также Шольц в очередной раз пообещал продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.
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владимир зеленский, олаф шольц, виталий ганчев, вооруженные силы украины, нато, украина, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Россия, Германия
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр в ДНР, а группировка "Запад" — Невское в ЛНР, сообщило Минобороны.
По его данным, потери ВСУ
за сутки на разных направлениях составили до 1820 военнослужащих. Кроме того, из сводки ведомства следует:
- ВС России уничтожили украинский склад безэкипажных катеров, а также поразили производство взрывчатых веществ и боеприпасов, инфраструктуру военного аэродрома, нефтеперерабатывающий завод и ракетные установки "Нептун" и С-200;
- На Курском направлении потери противника составили более 350 человек и 21 единицу бронетехники, в том числе два танка. При этом шесть украинских военнослужащих сдались в плен;
- За ночь над территорией России сбили три украинских дрона: два — в Белгородской области и один — в Воронежской.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пять человек пострадали при обстреле Шебекино и Новой Таволжанки.
По словам главы курского региона Андрея Смирнова, днем там сбили две украинские ракеты и три беспилотника.
Украинские власти начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска, видя наступление российских войск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
.
По его данным, Киев регулярно проводит принудительные эвакуации не только в Купянске, но и в других населенных пунктах.
"Очищают поселки от мирных граждан, которые могут видеть беспредел со стороны украноцистов и наемников, когда они, как они называют, защищают свою землю, а на самом деле занимаются мародерствами, изнасилованиями", — пояснил Ганчев.
Одновременно, по информации депутата Госдумы Виктора Водолацкого
, российским войскам до Купянска осталось шесть километров.
Что думают о "плане победы"
Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический — касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание российских сил" путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом "потенциале страны", в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков
, новый документ может фактически повторять план США
, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
назвала очередной "план победы" Зеленского набором бессвязных лозунгов и кровавой пеной на губах нациста. Она также считает, что инициатива главы киевского режима нацелена на выколачивание денег и презентацию террористических возможностей.
Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо
заявил, что не уверен в успехе предложенного Зеленским документа, но считает важным выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта.
Канцлер Германии Олаф Шольц
после встречи с главой офиса на Банковой не изменил своей позиции о неготовности в срочном порядке принять Украину
в Североатлантический альянс.
Постпред США при НАТО Джулианна Смит также признала, что в ближайшее время Киев не пригласят присоединиться к блоку. При этом она заявила, что позиция альянса о возможном вступлении Украины в будущем сохраняется.
Кроме того, на предстоящей министерской встречи НАТО участники альянса обсудят продолжение помощи Киеву и возможности ее увеличения в зависимости от запросов Киева, добавила Смит. По ее словам, Украине нужны дополнительные виды ПВО и артиллерия, но подходы Вашингтона к ограничению на использование Киевом дальнобойного американского оружия остаются прежними.
Шольцу захотелось поговорить
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о готовности говорить с Владимиром Путиным
.
Канцлер уточнил, что ему нужно соблюдение двух принципов: не принимать никаких решений без участия Киева и без предварительного согласия между партнерами Германии.
Также Шольц в очередной раз пообещал продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.