https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html

"Уже началось". В США сделали заявление о спецоперации

"Уже началось". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 16.10.2024

"Уже началось". В США сделали заявление о спецоперации

Украинские войска уже начинают терпеть крах в Донбассе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:34

2024-10-16T16:34

2024-10-16T16:34

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

скотт риттер

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинские войска уже начинают терпеть крах в Донбассе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Крах ВСУ на донецком фронте реален, это уже началось, русские просто наступают", — отметил он.По словам отставного военного, украинская армия ежедневно теряет территории. У них больше нет ничего, чтобы выстоять и поэтому они отступают, пояснил Риттер."Я не знаю, почему мы продолжаем делать глупости такого рода, потому что Украина проиграла, и никакое количество оружия не может изменить этот исход", — резюмировал разведчик в отставке.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике. Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978347018.html

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, скотт риттер, вооруженные силы украины, донбасс