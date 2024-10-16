https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978386743.html
ПСБ и Гознак на форуме FINOPOLIS заключили соглашения о сотрудничестве
ПСБ и Гознак на форуме FINOPOLIS заключили соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 16.10.2024
ПСБ и Гознак на форуме FINOPOLIS заключили соглашения о сотрудничестве
ПСБ и АО "Гознак" в ходе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 заключили ряд соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:16
2024-10-16T18:16
2024-10-16T18:19
экономика
технологии
россия
петр фрадков
аркадий трачук
гознак
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ПСБ и АО "Гознак" в ходе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 заключили ряд соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документы подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук. Одним из направлений сотрудничества ПСБ и Гознака станет функциональное развитие проекта "Карта жителя" на базе банковской карты ПСБ и цифровой платформы лояльности Гознака. Такая кооперация позволит расширить функционал "Карты жителя", предложив современные цифровые и финансовые решения для субъектов РФ и их жителей. Другое направление сотрудничества - развитие инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения. ПСБ и Гознак договорились увеличить объемы торговых операций с золотыми мерными слитками и инвестиционными монетами для розничных клиентов, разработать и внедрить механизм обмена данными в рамках проведения финансовых операций с золотом. "Используя накопленный цифровой опыт и технологичную платформу ПСБ, мы принимаем активное участие в проектах социальной и финансовой цифровой инфраструктуры - это те сервисы, которые повышают доступность финансовых услуг, улучшают качество жизни и создают комфортную среду для людей. Подписанные сегодня соглашения дают старт ряду таких проектов - один из них связан с важной инфраструктурой для розничных инвесторов, которых в России уже миллионы, второй - еще более масштабный проект, направленный на развитие социальной, транспортной и финансовой инфраструктуры в российских городах", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.
https://ria.ru/20241010/stimuly-1977470101.html
https://ria.ru/20241010/minselkhoz-1977450354.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a3b2c7e26064687ae4b75e0242e1fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, петр фрадков, аркадий трачук, гознак, псб (банк псб)
Экономика, Технологии, Россия, Петр Фрадков, Аркадий Трачук, Гознак, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ПСБ и АО "Гознак" в ходе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 заключили ряд соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Документы подписали председатель ПСБ Петр Фрадков
и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук
.
Одним из направлений сотрудничества ПСБ и Гознака станет функциональное развитие проекта "Карта жителя" на базе банковской карты ПСБ и цифровой платформы лояльности Гознака. Такая кооперация позволит расширить функционал "Карты жителя", предложив современные цифровые и финансовые решения для субъектов РФ
и их жителей.
Другое направление сотрудничества - развитие инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения. ПСБ и Гознак договорились увеличить объемы торговых операций с золотыми мерными слитками и инвестиционными монетами для розничных клиентов, разработать и внедрить механизм обмена данными в рамках проведения финансовых операций с золотом.
"Используя накопленный цифровой опыт и технологичную платформу ПСБ, мы принимаем активное участие в проектах социальной и финансовой цифровой инфраструктуры - это те сервисы, которые повышают доступность финансовых услуг, улучшают качество жизни и создают комфортную среду для людей. Подписанные сегодня соглашения дают старт ряду таких проектов - один из них связан с важной инфраструктурой для розничных инвесторов, которых в России уже миллионы, второй - еще более масштабный проект, направленный на развитие социальной, транспортной и финансовой инфраструктуры в российских городах", - приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.