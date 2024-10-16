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ПСБ и Гознак на форуме FINOPOLIS заключили соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 16.10.2024
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18:16 16.10.2024 (обновлено: 18:19 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978386743.html
ПСБ и Гознак на форуме FINOPOLIS заключили соглашения о сотрудничестве
ПСБ и Гознак на форуме FINOPOLIS заключили соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 16.10.2024
ПСБ и Гознак на форуме FINOPOLIS заключили соглашения о сотрудничестве
ПСБ и АО "Гознак" в ходе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 заключили ряд соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:16
2024-10-16T18:19
экономика
технологии
россия
петр фрадков
аркадий трачук
гознак
псб (банк псб)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ПСБ и АО "Гознак" в ходе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 заключили ряд соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документы подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук. Одним из направлений сотрудничества ПСБ и Гознака станет функциональное развитие проекта "Карта жителя" на базе банковской карты ПСБ и цифровой платформы лояльности Гознака. Такая кооперация позволит расширить функционал "Карты жителя", предложив современные цифровые и финансовые решения для субъектов РФ и их жителей. Другое направление сотрудничества - развитие инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения. ПСБ и Гознак договорились увеличить объемы торговых операций с золотыми мерными слитками и инвестиционными монетами для розничных клиентов, разработать и внедрить механизм обмена данными в рамках проведения финансовых операций с золотом. "Используя накопленный цифровой опыт и технологичную платформу ПСБ, мы принимаем активное участие в проектах социальной и финансовой цифровой инфраструктуры - это те сервисы, которые повышают доступность финансовых услуг, улучшают качество жизни и создают комфортную среду для людей. Подписанные сегодня соглашения дают старт ряду таких проектов - один из них связан с важной инфраструктурой для розничных инвесторов, которых в России уже миллионы, второй - еще более масштабный проект, направленный на развитие социальной, транспортной и финансовой инфраструктуры в российских городах", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.
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экономика, технологии, россия, петр фрадков, аркадий трачук, гознак, псб (банк псб)
Экономика, Технологии, Россия, Петр Фрадков, Аркадий Трачук, Гознак, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ и Гознак на форуме FINOPOLIS заключили соглашения о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ПСБ и АО "Гознак" в ходе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 заключили ряд соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Документы подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.
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Одним из направлений сотрудничества ПСБ и Гознака станет функциональное развитие проекта "Карта жителя" на базе банковской карты ПСБ и цифровой платформы лояльности Гознака. Такая кооперация позволит расширить функционал "Карты жителя", предложив современные цифровые и финансовые решения для субъектов РФ и их жителей.
Другое направление сотрудничества - развитие инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения. ПСБ и Гознак договорились увеличить объемы торговых операций с золотыми мерными слитками и инвестиционными монетами для розничных клиентов, разработать и внедрить механизм обмена данными в рамках проведения финансовых операций с золотом.
"Используя накопленный цифровой опыт и технологичную платформу ПСБ, мы принимаем активное участие в проектах социальной и финансовой цифровой инфраструктуры - это те сервисы, которые повышают доступность финансовых услуг, улучшают качество жизни и создают комфортную среду для людей. Подписанные сегодня соглашения дают старт ряду таких проектов - один из них связан с важной инфраструктурой для розничных инвесторов, которых в России уже миллионы, второй - еще более масштабный проект, направленный на развитие социальной, транспортной и финансовой инфраструктуры в российских городах", - приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.
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ЭкономикаТехнологииРоссияПетр ФрадковАркадий ТрачукГознакПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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