https://ria.ru/20241016/sostoyanie-1978344602.html

Медики дали прогноз по восстановлению спасенного в Охотском море мужчины

Медики дали прогноз по восстановлению спасенного в Охотском море мужчины - РИА Новости, 16.10.2024

Медики дали прогноз по восстановлению спасенного в Охотском море мужчины

Восстановление дрейфовавшего два месяца в Охотском море Михаила Пичугина на сегодняшний день не вызывает опасений, сообщил РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:51

2024-10-16T14:51

2024-10-16T14:51

происшествия

здоровье - общество

александр витько

охотское море

магаданская область

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Восстановление дрейфовавшего два месяца в Охотском море Михаила Пичугина на сегодняшний день не вызывает опасений, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько. "Состояние пациента ближе к удовлетворительному. Он стабилен, угрозы для жизни нет. Обследование прошел, занимаются им клинические психологи - пациент находится под контролем министерства здравоохранения (Магаданской) области. Все необходимые расходные материалы, лекарства имеются в полном объеме, поэтому сегодня вопросы восстановления данного пациента не вызывают никаких опасений", - сказал Витько. Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина в целом стабильное.

https://ria.ru/20241016/turist-1978255088.html

охотское море

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, александр витько, охотское море, магаданская область