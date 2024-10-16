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Российский военный рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ сослуживце - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sosluzhivets-1978251997.html
Российский военный рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ сослуживце
Российский военный рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ сослуживце - РИА Новости, 16.10.2024
Российский военный рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ сослуживце
СКАДОВСК (Херсонская обл.), 16 окт - РИА Новости. Командир российского зенитно-ракетного отделения с позывным "Сава" лично поразил более 50 дронов ВСУ,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:50
2024-10-16T04:50
специальная военная операция на украине
сво
дроны
вооруженные силы украины
общество
безопасность
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 16 окт - РИА Новости. Командир российского зенитно-ракетного отделения с позывным "Сава" лично поразил более 50 дронов ВСУ, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетной батареи группировки войск "Днепр" с позывным "Битник". "Данный военнослужащий сбил лично более 50 воздушных целей. В том числе около восьми крупных БПЛА типа "Баба Яга", осуществил два пуска по штурмовой авиации противника из ПЗРК, а также сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса БПЛА самолетного типа "Валькирия", которая корректировала огонь вражеской артиллерии", — сказал собеседник агентства. Перед этим "Сава" за двое суток уничтожил три БПЛА типа "Баба Яга". Отделение под его командованием успешно поразило более 100 воздушных целей. За мужество и героизм, проявленные в зоне спецоперации, он награжден медалью Суворова. "Я так решил, что я буду здесь более полезен, чем там, на гражданке. Мое государство воюет. А кто еще? Должны помогать государству своему. У меня двое сыновей. Какой-то пример должен показывать своим сыновьям... Выдыхаешь, когда получается что-то. Особенно, когда ночью работаешь по тяжелым дронам. Такая, относительно тяжелая цель, и радуемся, когда сбиваем", — поделился "Сава".
https://ria.ru/20241011/dron-1977540446.html
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сво, дроны, вооруженные силы украины, общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, СВО, дроны, Вооруженные силы Украины, Общество, Безопасность
Российский военный рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ сослуживце

Боец с позывным "Сава": я решил, что буду здесь более полезен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентр подготовки операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции
Центр подготовки операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Центр подготовки операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 16 окт - РИА Новости. Командир российского зенитно-ракетного отделения с позывным "Сава" лично поразил более 50 дронов ВСУ, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетной батареи группировки войск "Днепр" с позывным "Битник".
"Данный военнослужащий сбил лично более 50 воздушных целей. В том числе около восьми крупных БПЛА типа "Баба Яга", осуществил два пуска по штурмовой авиации противника из ПЗРК, а также сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса БПЛА самолетного типа "Валькирия", которая корректировала огонь вражеской артиллерии", — сказал собеседник агентства.
Ударный дрон-разведчик Голиаф концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Дрон "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО
11 октября, 11:01
Перед этим "Сава" за двое суток уничтожил три БПЛА типа "Баба Яга". Отделение под его командованием успешно поразило более 100 воздушных целей. За мужество и героизм, проявленные в зоне спецоперации, он награжден медалью Суворова.
"Я так решил, что я буду здесь более полезен, чем там, на гражданке. Мое государство воюет. А кто еще? Должны помогать государству своему. У меня двое сыновей. Какой-то пример должен показывать своим сыновьям... Выдыхаешь, когда получается что-то. Особенно, когда ночью работаешь по тяжелым дронам. Такая, относительно тяжелая цель, и радуемся, когда сбиваем", — поделился "Сава".
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки
14 октября, 12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеСВОдроныВооруженные силы УкраиныОбществоБезопасность
 
 
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