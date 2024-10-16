https://ria.ru/20241016/sosluzhivets-1978251997.html

Российский военный рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ сослуживце

Российский военный рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ сослуживце - РИА Новости, 16.10.2024

Российский военный рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ сослуживце

СКАДОВСК (Херсонская обл.), 16 окт - РИА Новости. Командир российского зенитно-ракетного отделения с позывным "Сава" лично поразил более 50 дронов ВСУ,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T04:50

2024-10-16T04:50

2024-10-16T04:50

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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 16 окт - РИА Новости. Командир российского зенитно-ракетного отделения с позывным "Сава" лично поразил более 50 дронов ВСУ, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетной батареи группировки войск "Днепр" с позывным "Битник". "Данный военнослужащий сбил лично более 50 воздушных целей. В том числе около восьми крупных БПЛА типа "Баба Яга", осуществил два пуска по штурмовой авиации противника из ПЗРК, а также сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса БПЛА самолетного типа "Валькирия", которая корректировала огонь вражеской артиллерии", — сказал собеседник агентства. Перед этим "Сава" за двое суток уничтожил три БПЛА типа "Баба Яга". Отделение под его командованием успешно поразило более 100 воздушных целей. За мужество и героизм, проявленные в зоне спецоперации, он награжден медалью Суворова. "Я так решил, что я буду здесь более полезен, чем там, на гражданке. Мое государство воюет. А кто еще? Должны помогать государству своему. У меня двое сыновей. Какой-то пример должен показывать своим сыновьям... Выдыхаешь, когда получается что-то. Особенно, когда ночью работаешь по тяжелым дронам. Такая, относительно тяжелая цель, и радуемся, когда сбиваем", — поделился "Сава".

https://ria.ru/20241011/dron-1977540446.html

https://ria.ru/20241014/pvo-1977923163.html

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2024

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сво, дроны, вооруженные силы украины, общество, безопасность