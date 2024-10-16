https://ria.ru/20241016/sobaka-1978391744.html

На вершине самой большой пирамиды обнаружили собаку

На вершине самой большой пирамиды обнаружили собаку - РИА Новости, 16.10.2024

На вершине самой большой пирамиды обнаружили собаку

Британский турист Алекс Лэнг во время полета на параплане заметил собаку на самой высокой пирамиде в Гизе, пишет Daily Mail. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:46

2024-10-16T18:46

2024-10-16T22:58

туризм

новости - туризм

гиза

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Британский турист Алекс Лэнг во время полета на параплане заметил собаку на самой высокой пирамиде в Гизе, пишет Daily Mail."Парапланерист заметил собаку, которая бродила по вершине Великой пирамиды Гизы. Она забралась на нее, чтобы полаять на птиц", — говорится в сообщении.Отмечается, что собака поднялась на самое высокое сооружение, построенное человеком за последние 4000 лет.Уточняется, что это произошло 14 октября.

https://ria.ru/20240804/kinolog-1963930167.html

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новости - туризм, гиза