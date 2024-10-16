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На вершине самой большой пирамиды обнаружили собаку
На вершине самой большой пирамиды обнаружили собаку - РИА Новости, 16.10.2024
На вершине самой большой пирамиды обнаружили собаку
Британский турист Алекс Лэнг во время полета на параплане заметил собаку на самой высокой пирамиде в Гизе, пишет Daily Mail. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:46
2024-10-16T18:46
2024-10-16T22:58
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Британский турист Алекс Лэнг во время полета на параплане заметил собаку на самой высокой пирамиде в Гизе, пишет Daily Mail."Парапланерист заметил собаку, которая бродила по вершине Великой пирамиды Гизы. Она забралась на нее, чтобы полаять на птиц", — говорится в сообщении.Отмечается, что собака поднялась на самое высокое сооружение, построенное человеком за последние 4000 лет.Уточняется, что это произошло 14 октября.
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новости - туризм, гиза
Туризм, Новости - Туризм, Гиза
На вершине самой большой пирамиды обнаружили собаку
В Гизе турист заснял забравшуюся на вершину пирамиды Хеопса собаку
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Британский турист Алекс Лэнг во время полета на параплане заметил собаку на самой высокой пирамиде в Гизе, пишет Daily Mail
.
"Парапланерист заметил собаку, которая бродила по вершине Великой пирамиды Гизы. Она забралась на нее, чтобы полаять на птиц", — говорится в сообщении.
Отмечается, что собака поднялась на самое высокое сооружение, построенное человеком за последние 4000 лет.
Уточняется, что это произошло 14 октября.