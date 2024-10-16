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СК нашел схрон оружия у подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 16.10.2024
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00:39 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sk-1978240354.html
СК нашел схрон оружия у подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
СК нашел схрон оружия у подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 16.10.2024
СК нашел схрон оружия у подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Схрон оружия нашли по месту проживания подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, сообщил столичный СК. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:39
2024-10-16T00:39
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Схрон оружия нашли по месту проживания подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, сообщил столичный СК. Ранее правоохранители задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где был подорван автомобиль и пострадали три человека. "В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК нашел схрон оружия у подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

СК: у подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве нашли схрон оружия

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Схрон оружия нашли по месту проживания подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, сообщил столичный СК.
Ранее правоохранители задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где был подорван автомобиль и пострадали три человека.
"В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы задержали
Вчера, 23:38
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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