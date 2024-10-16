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Глава МИД Венгрии назвал цель создания группы "Друзей мира"

Глава МИД Венгрии назвал цель создания группы "Друзей мира" - РИА Новости, 16.10.2024

Глава МИД Венгрии назвал цель создания группы "Друзей мира"

Цель создания группы "Друзья мира" стран Глобального Юга для урегулирования конфликта на Украине — показать, что мировое большинство выступает за окончание... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T06:15

2024-10-16T06:15

2024-10-16T08:53

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Цель создания группы "Друзья мира" стран Глобального Юга для урегулирования конфликта на Украине — показать, что мировое большинство выступает за окончание конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Цель этого — показать миру, что большинство стран выступает за мир. Мы надеемся, что группа "Друзья мира" будет большой, будет сильной, заставит голос мира быть услышанным. Затем, надеюсь, после предпочтительного результата президентских выборов в США вся атмосфера изменится. И тогда вместо провоенного подхода возобладает подход, ориентированный на мир", — сказал венгерский министр. По словам Сийярто, продолжается мирная инициатива по Украине премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поэтому венгерские представители "на всех платформах, на всех форумах, будь то Европейский совет, будь то совет министров иностранных дел, будь то саммит премьер-министров, будь то ООН, будь то ОБСЕ, будь то НАТО", представляют свою позицию о необходимости мирного урегулирования конфликта. Ранее сообщалось, что Китай, Бразилия и другие государства — единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. При этом в обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241002/es-1975899005.html

https://ria.ru/20241002/es-1975899005.html

https://ria.ru/20240928/shveytsariya-1975284571.html

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