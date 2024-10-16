https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978246902.html
Сийярто оценил шансы Украины на мир после победы Трампа
Сийярто оценил шансы Украины на мир после победы Трампа - РИА Новости, 16.10.2024
Сийярто оценил шансы Украины на мир после победы Трампа
Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на установление мира на Украине, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:11
2024-10-16T03:11
2024-10-16T03:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на установление мира на Украине, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если победит президент Трамп, это может принести самую большую надежду на мир (на Украине — ред.)", — сказал он. В противном случае, по словам Сийярто, "не видно человека, который мог бы направить всю международную политическую арену к более мирной позиции". Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение о том, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также утверждал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
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Сийярто оценил шансы Украины на мир после победы Трампа
Глава МИД Венгрии: победа Трампа может принести самую большую надежду на мир