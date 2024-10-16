https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978246902.html

Сийярто оценил шансы Украины на мир после победы Трампа

Сийярто оценил шансы Украины на мир после победы Трампа - РИА Новости, 16.10.2024

Сийярто оценил шансы Украины на мир после победы Трампа

Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на установление мира на Украине, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T03:11

2024-10-16T03:11

2024-10-16T03:39

в мире

сша

украина

венгрия

дональд трамп

петер сийярто

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977382945_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_c450cb486f2d00c94fb084cd12ce9a0d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на установление мира на Украине, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если победит президент Трамп, это может принести самую большую надежду на мир (на Украине — ред.)", — сказал он. В противном случае, по словам Сийярто, "не видно человека, который мог бы направить всю международную политическую арену к более мирной позиции". Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение о том, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также утверждал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978061106.html

сша

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, венгрия, дональд трамп, петер сийярто, виктор орбан