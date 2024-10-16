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Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег - РИА Новости, 16.10.2024
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21:14 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sinoptik-1978412580.html
Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег
Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег - РИА Новости, 16.10.2024
Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег
Устойчивый снежный покров ожидается в Москве не раньше конца ноября, а то и в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:14
2024-10-16T21:14
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Устойчивый снежный покров ожидается в Москве не раньше конца ноября, а то и в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября, а то и в начале декабря", - сказал Тишковец.
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евгений тишковец, москва, общество
Евгений Тишковец, Москва, Общество
Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег

Синоптик: устойчивый снег ожидается в Москве не раньше конца ноября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Устойчивый снежный покров ожидается в Москве не раньше конца ноября, а то и в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября, а то и в начале декабря", - сказал Тишковец.
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