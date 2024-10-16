https://ria.ru/20241016/sinoptik-1978412580.html

Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег

Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег - РИА Новости, 16.10.2024

Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег

Устойчивый снежный покров ожидается в Москве не раньше конца ноября, а то и в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T21:14

2024-10-16T21:14

2024-10-16T21:14

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Устойчивый снежный покров ожидается в Москве не раньше конца ноября, а то и в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября, а то и в начале декабря", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20241016/sibir-1978249268.html

москва

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евгений тишковец, москва, общество