https://ria.ru/20241016/sinoptik-1978412580.html
Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег
Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег - РИА Новости, 16.10.2024
Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег
Устойчивый снежный покров ожидается в Москве не раньше конца ноября, а то и в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:14
2024-10-16T21:14
2024-10-16T21:14
евгений тишковец
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939594709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37afb7914605652301c1e1534da15683.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Устойчивый снежный покров ожидается в Москве не раньше конца ноября, а то и в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября, а то и в начале декабря", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20241016/sibir-1978249268.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939594709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e360ff11a39994d9fccc1a53e9ba32f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, общество
Евгений Тишковец, Москва, Общество
Синоптик раскрыл, когда в Москве может пойти снег
Синоптик: устойчивый снег ожидается в Москве не раньше конца ноября