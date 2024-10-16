https://ria.ru/20241016/sibir-1978249268.html
Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке
Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2024
Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке
Морозы до 20-21 градуса прогнозируются в ближайшие дни на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:54
2024-10-16T03:54
2024-10-16T03:54
общество
красноярский край
иркутская область
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771770904_0:193:2266:1468_1920x0_80_0_0_f2240d92b5ca582399ace5555e51c271.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Морозы до 20-21 градуса прогнозируются в ближайшие дни на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Куда пришла зима? В Сибирском федеральном округе – в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах Красноярского края с 16 по 18 октября температура будет на 6-10 градусов ниже нормы, там минимальные значения уже от 17 до 21 градуса мороза… на юго-востоке Сибири тоже уже зимняя погода – в Иркутской области будет минус 15 – минус 18. Про Якутию не говорю, потому что там температура около нормы, но, конечно, и там они уже в районе минус 20", - сказал Вильфанд. По его словам, на Дальнем Востоке 18 и 19 октября зимняя погода будет даже на самом юге – в Бурятии, Забайкалье температура опустится на 6-8 градусов ниже нормы, до минус 20 - минус 21.
https://ria.ru/20240327/morozy-1936067613.html
красноярский край
иркутская область
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771770904_107:0:2120:1510_1920x0_80_0_0_24a8176d749c255917843836bc04788e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярский край, иркутская область, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, дальний восток
Общество, Красноярский край, Иркутская область, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Дальний Восток
Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке
Вильфанд: в Сибири в ближайшие дни ожидаются морозы до 20-21 градуса
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Морозы до 20-21 градуса прогнозируются в ближайшие дни на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Куда пришла зима? В Сибирском федеральном округе – в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах Красноярского края с 16 по 18 октября температура будет на 6-10 градусов ниже нормы, там минимальные значения уже от 17 до 21 градуса мороза… на юго-востоке Сибири тоже уже зимняя погода – в Иркутской области будет минус 15 – минус 18. Про Якутию не говорю, потому что там температура около нормы, но, конечно, и там они уже в районе минус 20", - сказал Вильфанд.
По его словам, на Дальнем Востоке 18 и 19 октября зимняя погода будет даже на самом юге – в Бурятии, Забайкалье температура опустится на 6-8 градусов ниже нормы, до минус 20 - минус 21.