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Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2024
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03:54 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sibir-1978249268.html
Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке
Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2024
Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке
Морозы до 20-21 градуса прогнозируются в ближайшие дни на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:54
2024-10-16T03:54
общество
красноярский край
иркутская область
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
дальний восток
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Морозы до 20-21 градуса прогнозируются в ближайшие дни на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Куда пришла зима? В Сибирском федеральном округе – в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах Красноярского края с 16 по 18 октября температура будет на 6-10 градусов ниже нормы, там минимальные значения уже от 17 до 21 градуса мороза… на юго-востоке Сибири тоже уже зимняя погода – в Иркутской области будет минус 15 – минус 18. Про Якутию не говорю, потому что там температура около нормы, но, конечно, и там они уже в районе минус 20", - сказал Вильфанд. По его словам, на Дальнем Востоке 18 и 19 октября зимняя погода будет даже на самом юге – в Бурятии, Забайкалье температура опустится на 6-8 градусов ниже нормы, до минус 20 - минус 21.
https://ria.ru/20240327/morozy-1936067613.html
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общество, красноярский край, иркутская область, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, дальний восток
Общество, Красноярский край, Иркутская область, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Дальний Восток
Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке

Вильфанд: в Сибири в ближайшие дни ожидаются морозы до 20-21 градуса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрохожие
Прохожие - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Морозы до 20-21 градуса прогнозируются в ближайшие дни на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Куда пришла зима? В Сибирском федеральном округе – в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах Красноярского края с 16 по 18 октября температура будет на 6-10 градусов ниже нормы, там минимальные значения уже от 17 до 21 градуса мороза… на юго-востоке Сибири тоже уже зимняя погода – в Иркутской области будет минус 15 – минус 18. Про Якутию не говорю, потому что там температура около нормы, но, конечно, и там они уже в районе минус 20", - сказал Вильфанд.
По его словам, на Дальнем Востоке 18 и 19 октября зимняя погода будет даже на самом юге – в Бурятии, Забайкалье температура опустится на 6-8 градусов ниже нормы, до минус 20 - минус 21.
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ОбществоКрасноярский крайИркутская областьРоссияРоман ВильфандГидрометцентрДальний Восток
 
 
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