https://ria.ru/20241016/sibir-1978249268.html

Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке

Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2024

Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке

Морозы до 20-21 градуса прогнозируются в ближайшие дни на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T03:54

2024-10-16T03:54

2024-10-16T03:54

общество

красноярский край

иркутская область

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

дальний восток

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Морозы до 20-21 градуса прогнозируются в ближайшие дни на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Куда пришла зима? В Сибирском федеральном округе – в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах Красноярского края с 16 по 18 октября температура будет на 6-10 градусов ниже нормы, там минимальные значения уже от 17 до 21 градуса мороза… на юго-востоке Сибири тоже уже зимняя погода – в Иркутской области будет минус 15 – минус 18. Про Якутию не говорю, потому что там температура около нормы, но, конечно, и там они уже в районе минус 20", - сказал Вильфанд. По его словам, на Дальнем Востоке 18 и 19 октября зимняя погода будет даже на самом юге – в Бурятии, Забайкалье температура опустится на 6-8 градусов ниже нормы, до минус 20 - минус 21.

https://ria.ru/20240327/morozy-1936067613.html

красноярский край

иркутская область

россия

дальний восток

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общество, красноярский край, иркутская область, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, дальний восток