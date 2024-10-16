https://ria.ru/20241016/shtab-1978281136.html

"Грамотно провоцируют". Рогов высказался о штабе НАТО для помощи Украине

"Грамотно провоцируют". Рогов высказался о штабе НАТО для помощи Украине - РИА Новости, 16.10.2024

"Грамотно провоцируют". Рогов высказался о штабе НАТО для помощи Украине

Немецкий город Висбаден, где НАТО создает штаб поддержки Украины, ждет дурная слава места поддержки современных нацистов, считает председатель комиссии... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:49

2024-10-16T10:49

2024-10-16T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Немецкий город Висбаден, где НАТО создает штаб поддержки Украины, ждет дурная слава места поддержки современных нацистов, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в Висбадене в Германии новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта структура, по его мнению, способна изменить ситуацию на поле боя. "Вместо того, чтобы прославлять Висбаден как один из старейших курортов в Европе, этот город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов", - сказал Рогов РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета также полагает, что Германия, видимо, не сделала никаких исторических выводов, идя на поводу у англосаксов и все больше втягиваясь в вооруженный конфликт на Украине. "США и Британия грамотно провоцируют Германию на самоубийственные действия", - отметил Рогов. Страны НАТО на июльском саммите в Вашингтоне утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи. Пока об официальном запуске этой структуры не сообщалось. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20240814/germaniya-1966036671.html

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украина, россия, германия, владимир рогов, марк рютте, нато, в мире