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"Грамотно провоцируют". Рогов высказался о штабе НАТО для помощи Украине - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/shtab-1978281136.html
"Грамотно провоцируют". Рогов высказался о штабе НАТО для помощи Украине
"Грамотно провоцируют". Рогов высказался о штабе НАТО для помощи Украине - РИА Новости, 16.10.2024
"Грамотно провоцируют". Рогов высказался о штабе НАТО для помощи Украине
Немецкий город Висбаден, где НАТО создает штаб поддержки Украины, ждет дурная слава места поддержки современных нацистов, считает председатель комиссии... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:49
2024-10-16T10:49
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
владимир рогов
марк рютте
нато
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Немецкий город Висбаден, где НАТО создает штаб поддержки Украины, ждет дурная слава места поддержки современных нацистов, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в Висбадене в Германии новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта структура, по его мнению, способна изменить ситуацию на поле боя. "Вместо того, чтобы прославлять Висбаден как один из старейших курортов в Европе, этот город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов", - сказал Рогов РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета также полагает, что Германия, видимо, не сделала никаких исторических выводов, идя на поводу у англосаксов и все больше втягиваясь в вооруженный конфликт на Украине. "США и Британия грамотно провоцируют Германию на самоубийственные действия", - отметил Рогов. Страны НАТО на июльском саммите в Вашингтоне утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи. Пока об официальном запуске этой структуры не сообщалось. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20240814/germaniya-1966036671.html
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украина, россия, германия, владимир рогов, марк рютте, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Владимир Рогов, Марк Рютте, НАТО, В мире
"Грамотно провоцируют". Рогов высказался о штабе НАТО для помощи Украине

Рогов: немецкий Висбаден ждет дурная слава из-за штаба НАТО для помощи Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Немецкий город Висбаден, где НАТО создает штаб поддержки Украины, ждет дурная слава места поддержки современных нацистов, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в Висбадене в Германии новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта структура, по его мнению, способна изменить ситуацию на поле боя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Вчера, 08:00
"Вместо того, чтобы прославлять Висбаден как один из старейших курортов в Европе, этот город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов", - сказал Рогов РИА Новости.
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета также полагает, что Германия, видимо, не сделала никаких исторических выводов, идя на поводу у англосаксов и все больше втягиваясь в вооруженный конфликт на Украине.
«
"США и Британия грамотно провоцируют Германию на самоубийственные действия", - отметил Рогов.
Страны НАТО на июльском саммите в Вашингтоне утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи. Пока об официальном запуске этой структуры не сообщалось.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияВладимир РоговМарк РюттеНАТОВ мире
 
 
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