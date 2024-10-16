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Мишустин заявил о росте товарооборота России со странами ШОС
Мишустин заявил о росте товарооборота России со странами ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин заявил о росте товарооборота России со странами ШОС
Товарооборот России со странами ШОС в первом полугодии года увеличился на 5,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:07
2024-10-16T11:07
2024-10-16T11:07
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Товарооборот России со странами ШОС в первом полугодии года увеличился на 5,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "По итогам прошлого года объем товарооборота России со странами-участницами ШОС приблизился к рекордным тридцати триллионам рублей. А в первом полугодии текущего – прибавил 5,5%", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, пакистан, михаил мишустин, шос
Экономика, Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин заявил о росте товарооборота России со странами ШОС
Мишустин: товарооборот России со странами ШОС вырос на 5,5 процента