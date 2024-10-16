https://ria.ru/20241016/shmygal-1978262962.html

Премьер Украины отменил визит в Швейцарию

Премьер Украины отменил визит в Швейцарию - РИА Новости, 16.10.2024

Премьер Украины отменил визит в Швейцарию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внезапно отменил визит в Берн, передает телерадиокомпания RSI со ссылкой на МИД Швейцарии. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:14

2024-10-16T08:14

2024-10-16T08:59

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внезапно отменил визит в Берн, передает телерадиокомпания RSI со ссылкой на МИД Швейцарии. "Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отменил официальный рабочий визит в Берн, запланированный на среду, <...> из-за форс-мажорных обстоятельств", — говорится в сообщении. Конкретные причины отмены визита телерадиокомпания не назвала. Во внешнеполитическом ведомстве при этом уточнили, что украинская делегация примет участие в международной конференции высокого уровня по разминированию территории Украины, которая пройдет 17-18 октября в Лозанне. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям, введенным против России. В частности, она заблокировала частные российские активы на 8,8 миллиарда долларов и еще около 7,4 миллиарда швейцарских франков (примерно 8,45 миллиарда долларов) активов российского Центробанка. В Берне подчеркивали, что внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных российских средств.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977198724.html

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в мире, украина, швейцария, денис шмыгаль, берн (город)