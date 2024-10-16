https://ria.ru/20241016/shkola-1978279718.html

В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем

В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем - РИА Новости, 16.10.2024

В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем

Десятилетний ученик одной из школ Набережных Челнов поджег школу из-за конфликта с преподавателем, мать мальчика привлечена к ответственности, сообщило МВД по... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:43

2024-10-16T10:43

2024-10-16T10:43

происшествия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Десятилетний ученик одной из школ Набережных Челнов поджег школу из-за конфликта с преподавателем, мать мальчика привлечена к ответственности, сообщило МВД по Татарстану в Telegram-канале. "В дежурную часть отдела полиции №1 "Автозаводский" УМВД России по Набережным Челнам поступило сообщение о возгорании на территории одной из школ города… Установлено, что поджог совершил 10-летний ученик данного учебного заведения, который состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения", - говорится в сообщении. По предварительной информации, причиной поджога стал конфликт с преподавателем. По данному факту проведена проверка, на мать ученика составлен административный материал по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

https://ria.ru/20240819/kchr-1967057720.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан)