https://ria.ru/20241016/shkola-1978279718.html
В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем
В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем - РИА Новости, 16.10.2024
В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем
Десятилетний ученик одной из школ Набережных Челнов поджег школу из-за конфликта с преподавателем, мать мальчика привлечена к ответственности, сообщило МВД по... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:43
2024-10-16T10:43
2024-10-16T10:43
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Десятилетний ученик одной из школ Набережных Челнов поджег школу из-за конфликта с преподавателем, мать мальчика привлечена к ответственности, сообщило МВД по Татарстану в Telegram-канале. "В дежурную часть отдела полиции №1 "Автозаводский" УМВД России по Набережным Челнам поступило сообщение о возгорании на территории одной из школ города… Установлено, что поджог совершил 10-летний ученик данного учебного заведения, который состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения", - говорится в сообщении. По предварительной информации, причиной поджога стал конфликт с преподавателем. По данному факту проведена проверка, на мать ученика составлен административный материал по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
https://ria.ru/20240819/kchr-1967057720.html
набережные челны
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем
В Набережных Челнах ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем