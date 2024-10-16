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В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем - РИА Новости, 16.10.2024
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10:43 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/shkola-1978279718.html
В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем
В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем - РИА Новости, 16.10.2024
В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем
Десятилетний ученик одной из школ Набережных Челнов поджег школу из-за конфликта с преподавателем, мать мальчика привлечена к ответственности, сообщило МВД по... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:43
2024-10-16T10:43
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Десятилетний ученик одной из школ Набережных Челнов поджег школу из-за конфликта с преподавателем, мать мальчика привлечена к ответственности, сообщило МВД по Татарстану в Telegram-канале. "В дежурную часть отдела полиции №1 "Автозаводский" УМВД России по Набережным Челнам поступило сообщение о возгорании на территории одной из школ города… Установлено, что поджог совершил 10-летний ученик данного учебного заведения, который состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения", - говорится в сообщении. По предварительной информации, причиной поджога стал конфликт с преподавателем. По данному факту проведена проверка, на мать ученика составлен административный материал по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
https://ria.ru/20240819/kchr-1967057720.html
набережные челны
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем

В Набережных Челнах ученик поджег школу из-за конфликта с преподавателем

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Десятилетний ученик одной из школ Набережных Челнов поджег школу из-за конфликта с преподавателем, мать мальчика привлечена к ответственности, сообщило МВД по Татарстану в Telegram-канале.
"В дежурную часть отдела полиции №1 "Автозаводский" УМВД России по Набережным Челнам поступило сообщение о возгорании на территории одной из школ города… Установлено, что поджог совершил 10-летний ученик данного учебного заведения, который состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной поджога стал конфликт с преподавателем.
По данному факту проведена проверка, на мать ученика составлен административный материал по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
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ПроисшествияНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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