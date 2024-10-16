https://ria.ru/20241016/shkola-1978265652.html

Власти разберутся, из-за чего возникла давка в ростовской школе

Власти разберутся, из-за чего возникла давка в ростовской школе - РИА Новости, 16.10.2024

Власти разберутся, из-за чего возникла давка в ростовской школе

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в Telegram-канале, что поручил разобраться, из-за чего в коридоре школы в микрорайоне Суворовском РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:55

2024-10-16T08:55

2024-10-16T09:22

ростов-на-дону

алексей логвиненко

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в Telegram-канале, что поручил разобраться, из-за чего в коридоре школы в микрорайоне Суворовском возникло столпотворение, и принять меры, чтобы такого не допускать. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где большое число учеников школы №75 в микрорайоне Суворовский не могут покинуть учреждение. В коридоре школы образовалось столпотворение. В группе, посвященной новостям Ростова-на-Дону, приводятся слова родителей учеников, рассказывающих, что давка в самой большой школе Ростова-на-Дону произошла после уроков, когда дети пошли в раздевалку. "Поручил своему заместителю по социальным вопросам Е.Н. Кожуховой и начальнику управления образования города В.А. Чернышовой завтра выехать на место и разобраться в ситуации, принять меры по предотвращению подобных случаев, и оперативно доложить о результатах. Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях", - написал Логвиненко.По информации прокуратуры Ростовской области, ведомство организовало проверку соблюдения требований федерального законодательства "по информации о давке, возникшей в связи с большим скоплением учащихся в коридоре одной из школ Ростова-на-Дону". "По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240425/konflikt-1942384159.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, алексей логвиненко, происшествия