Рейтинг@Mail.ru
Власти разберутся, из-за чего возникла давка в ростовской школе - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 16.10.2024 (обновлено: 09:22 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/shkola-1978265652.html
Власти разберутся, из-за чего возникла давка в ростовской школе
Власти разберутся, из-за чего возникла давка в ростовской школе - РИА Новости, 16.10.2024
Власти разберутся, из-за чего возникла давка в ростовской школе
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в Telegram-канале, что поручил разобраться, из-за чего в коридоре школы в микрорайоне Суворовском РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:55
2024-10-16T09:22
ростов-на-дону
алексей логвиненко
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_44bf502bdc29efe4d1bd3d86d80986c4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в Telegram-канале, что поручил разобраться, из-за чего в коридоре школы в микрорайоне Суворовском возникло столпотворение, и принять меры, чтобы такого не допускать. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где большое число учеников школы №75 в микрорайоне Суворовский не могут покинуть учреждение. В коридоре школы образовалось столпотворение. В группе, посвященной новостям Ростова-на-Дону, приводятся слова родителей учеников, рассказывающих, что давка в самой большой школе Ростова-на-Дону произошла после уроков, когда дети пошли в раздевалку. "Поручил своему заместителю по социальным вопросам Е.Н. Кожуховой и начальнику управления образования города В.А. Чернышовой завтра выехать на место и разобраться в ситуации, принять меры по предотвращению подобных случаев, и оперативно доложить о результатах. Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях", - написал Логвиненко.По информации прокуратуры Ростовской области, ведомство организовало проверку соблюдения требований федерального законодательства "по информации о давке, возникшей в связи с большим скоплением учащихся в коридоре одной из школ Ростова-на-Дону". "По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240425/konflikt-1942384159.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_256:0:2000:1308_1920x0_80_0_0_04fab7c0c92fac3bf4c77a2f430ff35b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, алексей логвиненко, происшествия
Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Происшествия
Власти разберутся, из-за чего возникла давка в ростовской школе

Глава администрации Ростова-на-Дону поручил разобраться с давкой школе

© Александр КряжевУчитель в классе школы
Учитель в классе школы - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Александр Кряжев
Учитель в классе школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в Telegram-канале, что поручил разобраться, из-за чего в коридоре школы в микрорайоне Суворовском возникло столпотворение, и принять меры, чтобы такого не допускать.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где большое число учеников школы №75 в микрорайоне Суворовский не могут покинуть учреждение. В коридоре школы образовалось столпотворение. В группе, посвященной новостям Ростова-на-Дону, приводятся слова родителей учеников, рассказывающих, что давка в самой большой школе Ростова-на-Дону произошла после уроков, когда дети пошли в раздевалку.
«
"Поручил своему заместителю по социальным вопросам Е.Н. Кожуховой и начальнику управления образования города В.А. Чернышовой завтра выехать на место и разобраться в ситуации, принять меры по предотвращению подобных случаев, и оперативно доложить о результатах. Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях", - написал Логвиненко.
По информации прокуратуры Ростовской области, ведомство организовало проверку соблюдения требований федерального законодательства "по информации о давке, возникшей в связи с большим скоплением учащихся в коридоре одной из школ Ростова-на-Дону". "По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.
Ситуация возле школы в Батайске, где произошел конфликт. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Ростовская полиция разбирается в конфликте ученика и педагога
25 апреля, 23:44
 
Ростов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала