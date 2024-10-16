Власти разберутся, из-за чего возникла давка в ростовской школе
Глава администрации Ростова-на-Дону поручил разобраться с давкой школе
© Александр КряжевУчитель в классе школы
© Александр Кряжев
Учитель в классе школы. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в Telegram-канале, что поручил разобраться, из-за чего в коридоре школы в микрорайоне Суворовском возникло столпотворение, и принять меры, чтобы такого не допускать.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где большое число учеников школы №75 в микрорайоне Суворовский не могут покинуть учреждение. В коридоре школы образовалось столпотворение. В группе, посвященной новостям Ростова-на-Дону, приводятся слова родителей учеников, рассказывающих, что давка в самой большой школе Ростова-на-Дону произошла после уроков, когда дети пошли в раздевалку.
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"Поручил своему заместителю по социальным вопросам Е.Н. Кожуховой и начальнику управления образования города В.А. Чернышовой завтра выехать на место и разобраться в ситуации, принять меры по предотвращению подобных случаев, и оперативно доложить о результатах. Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях", - написал Логвиненко.
По информации прокуратуры Ростовской области, ведомство организовало проверку соблюдения требований федерального законодательства "по информации о давке, возникшей в связи с большим скоплением учащихся в коридоре одной из школ Ростова-на-Дону". "По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.
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