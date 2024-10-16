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Shaman подал две заявки на регистрацию бренда "Я русский" - РИА Новости, 16.10.2024
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13:58 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/shaman-1978329890.html
Shaman подал две заявки на регистрацию бренда "Я русский"
Shaman подал две заявки на регистрацию бренда "Я русский" - РИА Новости, 16.10.2024
Shaman подал две заявки на регистрацию бренда "Я русский"
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:58
2024-10-16T13:58
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента. "Я русский" — один из синглов исполнителя. Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
https://ria.ru/20241014/shaman-1974919391.html
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Shaman подал две заявки на регистрацию бренда "Я русский"

Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Ярослава Дронова
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Митинг-концерт певца Ярослава Дронова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента.
"Я русский" — один из синглов исполнителя.
Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).
Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
Певец SHAMAN на торжественном концерте Россия нигде не заканчивается, посвященном завершению выставки Россия - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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