https://ria.ru/20241016/shaman-1978329890.html

Shaman подал две заявки на регистрацию бренда "Я русский"

Shaman подал две заявки на регистрацию бренда "Я русский" - РИА Новости, 16.10.2024

Shaman подал две заявки на регистрацию бренда "Я русский"

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:58

2024-10-16T13:58

2024-10-16T13:58

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента. "Я русский" — один из синглов исполнителя. Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.

https://ria.ru/20241014/shaman-1974919391.html

россия

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2024

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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)