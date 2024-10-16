https://ria.ru/20241016/semya-1978385060.html

В Калужской области обсудят проблемы семей с зависимостями

В Калужской области обсудят проблемы семей с зависимостями - РИА Новости, 16.10.2024

В Калужской области обсудят проблемы семей с зависимостями

Форум, посвящённый помощи семьям, в которых есть проблемы с наркологической и алкогольной зависимостью, планируют провести в Калужской области, сообщает... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:07

2024-10-16T18:07

2024-10-16T18:07

калужская область

калужская область

санкт-петербург

первомайск

владислав шапша

мария львова-белова

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КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Форум, посвящённый помощи семьям, в которых есть проблемы с наркологической и алкогольной зависимостью, планируют провести в Калужской области, сообщает правительство региона. По данным правительства Калужской области, в среду в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В разговоре приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ирина Агеева. "В ходе встречи Владислав Шапша и Мария Львова-Белова договорились провести в Калужской области форум, посвящённый помощи семьям, в которых есть проблемы с наркологической и алкогольной зависимостью", - говорится в сообщении. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что это непростая тема, и в Калужской области предстоит обсудить лучшие практики преодоления этой социальной беды. В ходе беседы Владислав Шапша рассказал о том, как в Калужской области ведётся сопровождение многодетных семей, осуществляется профилактика социального сиротства, расширяется доступность дошкольного и школьного образования. Регион активно помогает городу Первомайску в Луганской Народной Республике, где калужане восстановили три детских сада, пять школ, медицинские учреждения, рассказал губернатор. Глава региона положительно оценил инициативу Марии Львовой-Беловой по сопровождаемому трудоустройству подростков. По словам губернатора, в Калужской области ежегодно на временные работы трудоустраиваются почти 4 тысячи подростков, чему во многом способствует система профориентации. "Запрос у ребят, которые хотят работать, большой. Учитывая этот интерес, важно дать им возможность трудиться круглый год в разных актуальных профессиях. Соблюдая, конечно, баланс между их желаниями и требованиями закона. Польза от доступной занятости подростков будет огромная. И для экономики, и для самих ребят", - констатировал Владислав Шапша. По мнению губернатора, чтобы к этим процессам активнее подключился бизнес, регионам нужны дополнительные полномочия. Например, право устанавливать для предприятий и организаций квоты на прием подростков в возрасте от 14 до 18 лет на работу в свободное от учебы время и другие возможности.

https://ria.ru/20241016/shapsha-1978374569.html

https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978358604.html

калужская область

санкт-петербург

первомайск

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калужская область, санкт-петербург, первомайск, владислав шапша, мария львова-белова