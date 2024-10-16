https://ria.ru/20241016/semya-1978385060.html
В Калужской области обсудят проблемы семей с зависимостями
В Калужской области обсудят проблемы семей с зависимостями - РИА Новости, 16.10.2024
В Калужской области обсудят проблемы семей с зависимостями
Форум, посвящённый помощи семьям, в которых есть проблемы с наркологической и алкогольной зависимостью, планируют провести в Калужской области, сообщает... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:07
2024-10-16T18:07
2024-10-16T18:07
калужская область
калужская область
санкт-петербург
первомайск
владислав шапша
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb8c04d946d69c5e75103c3138be23b5.jpg
КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Форум, посвящённый помощи семьям, в которых есть проблемы с наркологической и алкогольной зависимостью, планируют провести в Калужской области, сообщает правительство региона. По данным правительства Калужской области, в среду в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В разговоре приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ирина Агеева. "В ходе встречи Владислав Шапша и Мария Львова-Белова договорились провести в Калужской области форум, посвящённый помощи семьям, в которых есть проблемы с наркологической и алкогольной зависимостью", - говорится в сообщении. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что это непростая тема, и в Калужской области предстоит обсудить лучшие практики преодоления этой социальной беды. В ходе беседы Владислав Шапша рассказал о том, как в Калужской области ведётся сопровождение многодетных семей, осуществляется профилактика социального сиротства, расширяется доступность дошкольного и школьного образования. Регион активно помогает городу Первомайску в Луганской Народной Республике, где калужане восстановили три детских сада, пять школ, медицинские учреждения, рассказал губернатор. Глава региона положительно оценил инициативу Марии Львовой-Беловой по сопровождаемому трудоустройству подростков. По словам губернатора, в Калужской области ежегодно на временные работы трудоустраиваются почти 4 тысячи подростков, чему во многом способствует система профориентации. "Запрос у ребят, которые хотят работать, большой. Учитывая этот интерес, важно дать им возможность трудиться круглый год в разных актуальных профессиях. Соблюдая, конечно, баланс между их желаниями и требованиями закона. Польза от доступной занятости подростков будет огромная. И для экономики, и для самих ребят", - констатировал Владислав Шапша. По мнению губернатора, чтобы к этим процессам активнее подключился бизнес, регионам нужны дополнительные полномочия. Например, право устанавливать для предприятий и организаций квоты на прием подростков в возрасте от 14 до 18 лет на работу в свободное от учебы время и другие возможности.
https://ria.ru/20241016/shapsha-1978374569.html
https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978358604.html
калужская область
санкт-петербург
первомайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eda58fc8e71f67fedab218a56ae40ecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, санкт-петербург, первомайск, владислав шапша, мария львова-белова
Калужская область, Калужская область, Санкт-Петербург, Первомайск, Владислав Шапша, Мария Львова-Белова
КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Форум, посвящённый помощи семьям, в которых есть проблемы с наркологической и алкогольной зависимостью, планируют провести в Калужской области, сообщает правительство региона.
По данным правительства Калужской области, в среду в Санкт-Петербурге
состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши
и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой
. В разговоре приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ирина Агеева.
"В ходе встречи Владислав Шапша и Мария Львова-Белова договорились провести в Калужской области форум, посвящённый помощи семьям, в которых есть проблемы с наркологической и алкогольной зависимостью", - говорится в сообщении.
В своем Telegram-канале глава региона отметил, что это непростая тема, и в Калужской области предстоит обсудить лучшие практики преодоления этой социальной беды.
В ходе беседы Владислав Шапша рассказал о том, как в Калужской области ведётся сопровождение многодетных семей, осуществляется профилактика социального сиротства, расширяется доступность дошкольного и школьного образования. Регион активно помогает городу Первомайску
в Луганской Народной Республике
, где калужане восстановили три детских сада, пять школ, медицинские учреждения, рассказал губернатор.
Глава региона положительно оценил инициативу Марии Львовой-Беловой по сопровождаемому трудоустройству подростков. По словам губернатора, в Калужской области ежегодно на временные работы трудоустраиваются почти 4 тысячи подростков, чему во многом способствует система профориентации.
"Запрос у ребят, которые хотят работать, большой. Учитывая этот интерес, важно дать им возможность трудиться круглый год в разных актуальных профессиях. Соблюдая, конечно, баланс между их желаниями и требованиями закона. Польза от доступной занятости подростков будет огромная. И для экономики, и для самих ребят", - констатировал Владислав Шапша.
По мнению губернатора, чтобы к этим процессам активнее подключился бизнес, регионам нужны дополнительные полномочия. Например, право устанавливать для предприятий и организаций квоты на прием подростков в возрасте от 14 до 18 лет на работу в свободное от учебы время и другие возможности.