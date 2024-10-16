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Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка окажут помощь

Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка окажут помощь - РИА Новости, 16.10.2024

Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка окажут помощь

Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка "Тайган" окажут помощь, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T21:29

2024-10-16T21:29

2024-10-16T21:29

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белогорский район

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка "Тайган" окажут помощь, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. Ранее крымское управление СК РФ сообщило, что сотрудница "Тайгана" зашла для уборки в клетку с тремя львами, при этом не закрыв засов между наружным и внутренним вольерами, в результате чего хищники напали на нее, причинив смертельные травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В свою очередь, Зубков заявил, что причиной гибели сотрудницы, растерзанной львами, стал человеческий фактор, женщина проработала в зоопарке 18 лет, пройдя путь от простого рабочего до управляющего, и хорошо знала хищников. "Любая всесторонняя помощь семье будет оказана. В том числе, с организацией похорон", - сказал Зубков. Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе, который находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html

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россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия