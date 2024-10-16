Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка окажут помощь
Директор "Тайгана": семье растерзанной львами сотрудницы окажут помощь
© Фото : Следком Крыма и Севастополя/TelegramСотрудники СК РФ в парке львов "Тайган", где погиб работник в результате нападения хищника
Сотрудники СК РФ в парке львов "Тайган", где погиб работник в результате нападения хищника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка "Тайган" окажут помощь, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
Ранее крымское управление СК РФ сообщило, что сотрудница "Тайгана" зашла для уборки в клетку с тремя львами, при этом не закрыв засов между наружным и внутренним вольерами, в результате чего хищники напали на нее, причинив смертельные травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В свою очередь, Зубков заявил, что причиной гибели сотрудницы, растерзанной львами, стал человеческий фактор, женщина проработала в зоопарке 18 лет, пройдя путь от простого рабочего до управляющего, и хорошо знала хищников.
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"Любая всесторонняя помощь семье будет оказана. В том числе, с организацией похорон", - сказал Зубков.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе, который находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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