Рейтинг@Mail.ru
Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка окажут помощь - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/semja-1978413532.html
Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка окажут помощь
Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка окажут помощь - РИА Новости, 16.10.2024
Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка окажут помощь
Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка "Тайган" окажут помощь, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:29
2024-10-16T21:29
россия
европа
белогорский район
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978378932_0:138:1280:858_1920x0_80_0_0_9a290ba69cfcfd7f46ab4cf23751b6a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка "Тайган" окажут помощь, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. Ранее крымское управление СК РФ сообщило, что сотрудница "Тайгана" зашла для уборки в клетку с тремя львами, при этом не закрыв засов между наружным и внутренним вольерами, в результате чего хищники напали на нее, причинив смертельные травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В свою очередь, Зубков заявил, что причиной гибели сотрудницы, растерзанной львами, стал человеческий фактор, женщина проработала в зоопарке 18 лет, пройдя путь от простого рабочего до управляющего, и хорошо знала хищников. "Любая всесторонняя помощь семье будет оказана. В том числе, с организацией похорон", - сказал Зубков. Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе, который находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html
россия
европа
белогорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978378932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4068ea288da41a1ce06af7dd6401c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Европа, Белогорский район, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка окажут помощь

Директор "Тайгана": семье растерзанной львами сотрудницы окажут помощь

© Фото : Следком Крыма и Севастополя/TelegramСотрудники СК РФ в парке львов "Тайган", где погиб работник в результате нападения хищника
Сотрудники СК РФ в парке львов Тайган, где погиб работник в результате нападения хищника - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Следком Крыма и Севастополя/Telegram
Сотрудники СК РФ в парке львов "Тайган", где погиб работник в результате нападения хищника
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Семье растерзанной львами сотрудницы крымского сафари-парка "Тайган" окажут помощь, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
Ранее крымское управление СК РФ сообщило, что сотрудница "Тайгана" зашла для уборки в клетку с тремя львами, при этом не закрыв засов между наружным и внутренним вольерами, в результате чего хищники напали на нее, причинив смертельные травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В свою очередь, Зубков заявил, что причиной гибели сотрудницы, растерзанной львами, стал человеческий фактор, женщина проработала в зоопарке 18 лет, пройдя путь от простого рабочего до управляющего, и хорошо знала хищников.
«
"Любая всесторонняя помощь семье будет оказана. В том числе, с организацией похорон", - сказал Зубков.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе, который находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
На сотрудника самарского зоопарка напал амурский тигр
15 августа, 19:26
 
РоссияЕвропаБелогорский районОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала