https://ria.ru/20241016/sboi-1978401208.html

Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях

Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях - РИА Новости, 16.10.2024

Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях

Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, в частности App Store, Apple Support, Apple Music и iTunes, следует из данных на... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:43

2024-10-16T19:43

2024-10-16T19:44

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, в частности App Store, Apple Support, Apple Music и iTunes, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои в работе сервисов начались примерно в 17.40 мск. Наибольшее количество жалоб фиксируется на работу App Store, в частности из США поступало более трех тысяч сообщений. Также неполадки в работе магазина наблюдалось в Канаде, Великобритании, Германии и ряде других стран. Преимущественно пользователи жалуются на проблемы со скачиванием приложений. Наибольшее количество жалоб на работу остальных сервисов также поступает из США. Пользователи сообщают о проблемах с воспроизведением музыки в Apple Music, обработкой платежей в Apple Pay, а также с покупками в iTunes. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20241003/roskomnadzor-1976187542.html

https://ria.ru/20241004/sber-1976458735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

apple, сша, канада, великобритания, в мире, itunes