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Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях - РИА Новости, 16.10.2024
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19:43 16.10.2024 (обновлено: 19:44 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/sboi-1978401208.html
Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях
Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях - РИА Новости, 16.10.2024
Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях
Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, в частности App Store, Apple Support, Apple Music и iTunes, следует из данных на... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:43
2024-10-16T19:44
apple
сша
канада
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, в частности App Store, Apple Support, Apple Music и iTunes, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои в работе сервисов начались примерно в 17.40 мск. Наибольшее количество жалоб фиксируется на работу App Store, в частности из США поступало более трех тысяч сообщений. Также неполадки в работе магазина наблюдалось в Канаде, Великобритании, Германии и ряде других стран. Преимущественно пользователи жалуются на проблемы со скачиванием приложений. Наибольшее количество жалоб на работу остальных сервисов также поступает из США. Пользователи сообщают о проблемах с воспроизведением музыки в Apple Music, обработкой платежей в Apple Pay, а также с покупками в iTunes. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20241003/roskomnadzor-1976187542.html
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apple, сша, канада, великобритания, в мире, itunes
Apple, США, Канада, Великобритания, В мире, iTunes
Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях

Downdetector: пользователи сервисов Apple сообщают о масштабных сбоях

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСмартфон iPhone 15
Смартфон iPhone 15 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, в частности App Store, Apple Support, Apple Music и iTunes, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои в работе сервисов начались примерно в 17.40 мск. Наибольшее количество жалоб фиксируется на работу App Store, в частности из США поступало более трех тысяч сообщений. Также неполадки в работе магазина наблюдалось в Канаде, Великобритании, Германии и ряде других стран. Преимущественно пользователи жалуются на проблемы со скачиванием приложений.
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Наибольшее количество жалоб на работу остальных сервисов также поступает из США. Пользователи сообщают о проблемах с воспроизведением музыки в Apple Music, обработкой платежей в Apple Pay, а также с покупками в iTunes.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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