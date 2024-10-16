https://ria.ru/20241016/sboi-1978401208.html
Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях
Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях - РИА Новости, 16.10.2024
Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях
Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, в частности App Store, Apple Support, Apple Music и iTunes, следует из данных на... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:43
2024-10-16T19:43
2024-10-16T19:44
apple
сша
канада
великобритания
в мире
itunes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897825300_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_f0c9b8a0a0e4eeb1ded9ecaa47829f17.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, в частности App Store, Apple Support, Apple Music и iTunes, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои в работе сервисов начались примерно в 17.40 мск. Наибольшее количество жалоб фиксируется на работу App Store, в частности из США поступало более трех тысяч сообщений. Также неполадки в работе магазина наблюдалось в Канаде, Великобритании, Германии и ряде других стран. Преимущественно пользователи жалуются на проблемы со скачиванием приложений. Наибольшее количество жалоб на работу остальных сервисов также поступает из США. Пользователи сообщают о проблемах с воспроизведением музыки в Apple Music, обработкой платежей в Apple Pay, а также с покупками в iTunes. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20241003/roskomnadzor-1976187542.html
https://ria.ru/20241004/sber-1976458735.html
сша
канада
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897825300_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8a33da65867c5f684e15eef276e2a187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, сша, канада, великобритания, в мире, itunes
Apple, США, Канада, Великобритания, В мире, iTunes
Пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях
Downdetector: пользователи сервисов Apple сообщают о масштабных сбоях