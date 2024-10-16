https://ria.ru/20241016/sanktsii-1978356094.html
Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине
Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине
Великобритания будет готова ввести санкции против компаний и физлиц из Китая, которые якобы оказывают России поддержку в конфликте на Украине, заявил в среду... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:10
2024-10-16T16:10
2024-10-16T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
россия
кир стармер
владимир зеленский
риши сунак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_875d33bb2d4bc8393542736b5eb831fa.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Великобритания будет готова ввести санкции против компаний и физлиц из Китая, которые якобы оказывают России поддержку в конфликте на Украине, заявил в среду британский премьер-министр Кир Стармер. Лидер оппозиции Риши Сунак обвинил Китай в пособничестве действиям РФ на Украине, в том числе путем поставок военной микроэлектроники и комплектующих. Он спросил у Стармера, готов ли тот "ввести санкции против любого китайского предприятия или физлица, задействованных в помощи" России на Украине, а также вторичные санкции против финансовых институтов. "Да, и мы призывали к этому в прошлом. Мы продолжаем делать это, и я надеюсь, что это вопрос, по которому мы сможем достичь единогласия в палате (общин – ред.)", - сказал Стармер, отвечая в парламенте на вопрос Сунака. Трансляция велась на сайте законодательного органа. Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй заявил РИА Новости, что США и другие западные страны опасаются близких отношений Китая и России, демонизируют их, распространяя ложь и заблуждения. До этого Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.
https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
китай
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cb2a5675ab462e1dd389531230c7a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, россия, кир стармер, владимир зеленский, риши сунак, генеральная ассамблея оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Россия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине
Стармер: Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь РФ на Украине