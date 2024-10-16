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Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sanktsii-1978356094.html
Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине
Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине
Великобритания будет готова ввести санкции против компаний и физлиц из Китая, которые якобы оказывают России поддержку в конфликте на Украине, заявил в среду... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:10
2024-10-16T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
россия
кир стармер
владимир зеленский
риши сунак
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Великобритания будет готова ввести санкции против компаний и физлиц из Китая, которые якобы оказывают России поддержку в конфликте на Украине, заявил в среду британский премьер-министр Кир Стармер. Лидер оппозиции Риши Сунак обвинил Китай в пособничестве действиям РФ на Украине, в том числе путем поставок военной микроэлектроники и комплектующих. Он спросил у Стармера, готов ли тот "ввести санкции против любого китайского предприятия или физлица, задействованных в помощи" России на Украине, а также вторичные санкции против финансовых институтов. "Да, и мы призывали к этому в прошлом. Мы продолжаем делать это, и я надеюсь, что это вопрос, по которому мы сможем достичь единогласия в палате (общин – ред.)", - сказал Стармер, отвечая в парламенте на вопрос Сунака. Трансляция велась на сайте законодательного органа. Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй заявил РИА Новости, что США и другие западные страны опасаются близких отношений Китая и России, демонизируют их, распространяя ложь и заблуждения. До этого Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.
https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
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в мире, китай, сша, россия, кир стармер, владимир зеленский, риши сунак, генеральная ассамблея оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Россия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине

Стармер: Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь РФ на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Великобритания будет готова ввести санкции против компаний и физлиц из Китая, которые якобы оказывают России поддержку в конфликте на Украине, заявил в среду британский премьер-министр Кир Стармер.
Лидер оппозиции Риши Сунак обвинил Китай в пособничестве действиям РФ на Украине, в том числе путем поставок военной микроэлектроники и комплектующих. Он спросил у Стармера, готов ли тот "ввести санкции против любого китайского предприятия или физлица, задействованных в помощи" России на Украине, а также вторичные санкции против финансовых институтов.
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"Да, и мы призывали к этому в прошлом. Мы продолжаем делать это, и я надеюсь, что это вопрос, по которому мы сможем достичь единогласия в палате (общин – ред.)", - сказал Стармер, отвечая в парламенте на вопрос Сунака. Трансляция велась на сайте законодательного органа.
Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй заявил РИА Новости, что США и другие западные страны опасаются близких отношений Китая и России, демонизируют их, распространяя ложь и заблуждения.
До этого Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАРоссияКир СтармерВладимир ЗеленскийРиши СунакГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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