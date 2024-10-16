https://ria.ru/20241016/sanktsii-1978356094.html

Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине

Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине - РИА Новости, 16.10.2024

Британия готова ввести санкции против КНР якобы за помощь России на Украине

Великобритания будет готова ввести санкции против компаний и физлиц из Китая, которые якобы оказывают России поддержку в конфликте на Украине, заявил в среду... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:10

2024-10-16T16:10

2024-10-16T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

китай

сша

россия

кир стармер

владимир зеленский

риши сунак

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Великобритания будет готова ввести санкции против компаний и физлиц из Китая, которые якобы оказывают России поддержку в конфликте на Украине, заявил в среду британский премьер-министр Кир Стармер. Лидер оппозиции Риши Сунак обвинил Китай в пособничестве действиям РФ на Украине, в том числе путем поставок военной микроэлектроники и комплектующих. Он спросил у Стармера, готов ли тот "ввести санкции против любого китайского предприятия или физлица, задействованных в помощи" России на Украине, а также вторичные санкции против финансовых институтов. "Да, и мы призывали к этому в прошлом. Мы продолжаем делать это, и я надеюсь, что это вопрос, по которому мы сможем достичь единогласия в палате (общин – ред.)", - сказал Стармер, отвечая в парламенте на вопрос Сунака. Трансляция велась на сайте законодательного органа. Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй заявил РИА Новости, что США и другие западные страны опасаются близких отношений Китая и России, демонизируют их, распространяя ложь и заблуждения. До этого Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.

https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

китай

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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