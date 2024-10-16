https://ria.ru/20241016/sanktsii-1978259518.html

"Хоть завтра". На Западе забеспокоились о санкциях из-за достижения России

"Хоть завтра". На Западе забеспокоились о санкциях из-за достижения России - РИА Новости, 16.10.2024

"Хоть завтра". На Западе забеспокоились о санкциях из-за достижения России

Снижение внешнего долга России позволит Москве еще лучше противостоять санкциям Запада, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T07:15

2024-10-16T07:15

2024-10-16T07:15

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чей боуз

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости Снижение внешнего долга России позволит Москве еще лучше противостоять санкциям Запада, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Ранее Банк России отчитался о снижении внешнего долга по итогам третьего квартала 2024 года. На 1 октября этот показатель составил 293,4 миллиарда долларов США. Таким образом, внешний долг России достиг наименьшего значения с 1 октября 2006 года и впервые за 18 лет опустился ниже 300 миллиардов долларов."Низкий внешний долг означает, что России не придется использовать международные рынки капитала, которые Запад использует в качестве основного инструмента санкций. По сути, Россия может выплатить весь свой долг хоть завтра", — написал Боуз.Ранее стало известно, что в третьем квартале 2024 года отношение внешнего долга к ВВП России достигло исторического минимума в 14,5 процента.

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в мире, россия, сша, чей боуз, внешний долг