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В Кремле рассказали об организации саммита БРИКС в Казани
В Кремле рассказали об организации саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 16.10.2024
В Кремле рассказали об организации саммита БРИКС в Казани
Организация саммита БРИКС в Казани будет обеспечена на высоком уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:32
2024-10-16T12:32
2024-10-16T12:38
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Организация саммита БРИКС в Казани будет обеспечена на высоком уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все будет обеспечено на уровне, который соответствует такому саммиту, который фактически является главным событием международной повестки в эти дни", - сказал Песков.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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казань, брикс, россия, в мире, дмитрий песков
Казань, БРИКС, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об организации саммита БРИКС в Казани
Песков: организация саммита БРИКС в Казани будет обеспечена на высоком уровне