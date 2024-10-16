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В Кремле рассказали об организации саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 16.10.2024
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12:32 16.10.2024 (обновлено: 12:38 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/sammit-1978307235.html
В Кремле рассказали об организации саммита БРИКС в Казани
В Кремле рассказали об организации саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 16.10.2024
В Кремле рассказали об организации саммита БРИКС в Казани
Организация саммита БРИКС в Казани будет обеспечена на высоком уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:32
2024-10-16T12:38
казань
брикс
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Организация саммита БРИКС в Казани будет обеспечена на высоком уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все будет обеспечено на уровне, который соответствует такому саммиту, который фактически является главным событием международной повестки в эти дни", - сказал Песков.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241016/peskov-1978307895.html
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казань, брикс, россия, в мире, дмитрий песков
Казань, БРИКС, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об организации саммита БРИКС в Казани

Песков: организация саммита БРИКС в Казани будет обеспечена на высоком уровне

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Организация саммита БРИКС в Казани будет обеспечена на высоком уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Все будет обеспечено на уровне, который соответствует такому саммиту, который фактически является главным событием международной повестки в эти дни", - сказал Песков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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