https://ria.ru/20241016/rzhd-1978253428.html

РЖД обсуждают с странами БРИКС развитие существующих проектов

РЖД обсуждают с странами БРИКС развитие существующих проектов - РИА Новости, 16.10.2024

РЖД обсуждают с странами БРИКС развитие существующих проектов

РЖД обсуждают со странами БРИКС, в том числе с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР, развитие имеющихся проектов и реализацию новых по целому ряду направлений,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:02

2024-10-16T05:02

2024-10-16T05:02

экономика

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россия

индия

китай

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владимир путин

брикс

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. РЖД обсуждают со странами БРИКС, в том числе с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ, ЮАР, развитие имеющихся проектов и реализацию новых по целому ряду направлений, следует из комментария для РИА Новости первого замгендиректора компании Сергея Павлова. "С учетом значимости железнодорожного транспорта для повышения логистической связанности стран объединения (БРИКС – ред.), ОАО "РЖД" ведет проработку инициатив с партнерами из стран объединения сразу по нескольким направлениям", - сообщил Павлов в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Он напомнил, что с китайскими железнодорожниками РЖД работают над реализацией соглашения о всестороннем стратегическом сотрудничестве, подписанном в мае в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай. "В документе закреплены намерения по развитию евразийских транспортных коридоров, погранпереходов, контейнерных перевозок и перевозок агропромышленной продукции. Также в документе есть положения о сотрудничестве в области науки, техники, инноваций и подготовки кадров", - рассказал Павлов. Индийские, иранские и эмиратские компании работают с российскими логистами по организации перевозок по МТК "Север - Юг". "Коридор развивается – есть потенциал в увеличении объемов интермодальных перевозок по обеим ветвям", - продолжил топ-менеджер. РЖД сотрудничают с партнерами из Индии - есть опыт реализации образовательных проектов, а также формирования ТЭО для скоростных железных дорог в Индии. "Прорабатываются проекты в области телекоммуникаций", - напомнил он. "Южноафриканцы также проявляют интерес к сфере развития кадрового потенциала. Ранее состоялся обмен опытом в области управления движением и развития туристических сервисов, а также организации пригородного сообщения. Потенциал дальнейшего сотрудничества довольно значителен", - считает Павлов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241016/briks-1978244888.html

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экономика, технологии, россия, индия, китай, сергей павлов, владимир путин, брикс, ржд