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Руденя провел заседание по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце - РИА Новости, 16.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:16 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/rudenya-1978397142.html
Руденя провел заседание по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце
Руденя провел заседание по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце - РИА Новости, 16.10.2024
Руденя провел заседание по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:16
2024-10-16T19:16
тверская область
торопец
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что было рассмотрено исполнение ранее данных главой региона поручений по восстановлению социальных учреждений, а также вопросы поддержки жителей и предприятий округа. Гражданам оказывается помощь по ряду направлений. На данный момент поддержка в общей сложности предоставлена 453 жителям на общую сумму более 15,5 миллиона рублей. Особое внимание глава региона поручил уделить вопросу оказания содействия в проведении ремонтов в домах и квартирах, где проживают многодетные семьи. По решению губернатора, принятого с учетом поступивших от жителей обращений, торопчанам предоставляются соцвыплаты на приобретение жилого помещения в случае утраты жилья, оказывается поддержка на застекление лоджий, балконов, веранд, восстановление печей, установку окон, дверей, ремонт крыш и дымоходов, а также в связи с повреждением гаражей, садовых домов, хозпостроек, повреждением либо утратой транспортного средства. Прием заявок на обследование домовладений и автомобилей будет завершен 25 октября. Он осуществляется через МФЦ, который работает без выходных. Заявления на получение компенсации принимаются до 1 декабря, для удобства граждан организован прием таких заявлений и через портал Госуслуг. "На особом контроле находятся ремонты в социальных учреждениях. Так, в Торопецкой гимназии имени Патриарха Тихона работы выполнены полностью. Завершена установка окон в школе №1, детских садах №№2 и 3. Завершается изготовление окон для школы №2, поставка и установка начнется в ближайшее время, также как и в детском саду "Жемчужинка". Губернатором поставлена задача завершить все ремонтные работы в социальных учреждениях до 25 октября", - говорится в сообщении. По многоквартирным домам, а также централизованному ремонту индивидуального жилого сектора, основные работы должны быть завершены до 1 ноября. Руденей перед региональном Минпромом поставлена задача по активному привлечению тверских производителей к выпуску необходимой для восстановительных работ продукции, в частности оконных блоков, дверей. Помощь с оперативной доставкой стройматериалов в Торопец при необходимости окажет региональное ГУ МЧС. Также на заседании речь шла о поддержке предприятий Торопецкого округа. В частности, предусмотрены субсидии на ремонтно-восстановительные работы. Среди потенциальных получателей поддержки – "Гекса-нетканные материалы", "Илкон", "Мегапласт", "ТПК "Профупак", "Зверохозяйство "Знаменское".
https://ria.ru/20240709/rudenya-1958617844.html
https://ria.ru/20241015/rudenya-1978198625.html
https://ria.ru/20241008/toropets--1977025293.html
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торопец, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тверская область, Торопец, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Руденя провел заседание по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что было рассмотрено исполнение ранее данных главой региона поручений по восстановлению социальных учреждений, а также вопросы поддержки жителей и предприятий округа.
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Гражданам оказывается помощь по ряду направлений. На данный момент поддержка в общей сложности предоставлена 453 жителям на общую сумму более 15,5 миллиона рублей. Особое внимание глава региона поручил уделить вопросу оказания содействия в проведении ремонтов в домах и квартирах, где проживают многодетные семьи.
По решению губернатора, принятого с учетом поступивших от жителей обращений, торопчанам предоставляются соцвыплаты на приобретение жилого помещения в случае утраты жилья, оказывается поддержка на застекление лоджий, балконов, веранд, восстановление печей, установку окон, дверей, ремонт крыш и дымоходов, а также в связи с повреждением гаражей, садовых домов, хозпостроек, повреждением либо утратой транспортного средства.
Прием заявок на обследование домовладений и автомобилей будет завершен 25 октября. Он осуществляется через МФЦ, который работает без выходных. Заявления на получение компенсации принимаются до 1 декабря, для удобства граждан организован прием таких заявлений и через портал Госуслуг.
"На особом контроле находятся ремонты в социальных учреждениях. Так, в Торопецкой гимназии имени Патриарха Тихона работы выполнены полностью. Завершена установка окон в школе №1, детских садах №№2 и 3. Завершается изготовление окон для школы №2, поставка и установка начнется в ближайшее время, также как и в детском саду "Жемчужинка". Губернатором поставлена задача завершить все ремонтные работы в социальных учреждениях до 25 октября", - говорится в сообщении.
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По многоквартирным домам, а также централизованному ремонту индивидуального жилого сектора, основные работы должны быть завершены до 1 ноября.
Руденей перед региональном Минпромом поставлена задача по активному привлечению тверских производителей к выпуску необходимой для восстановительных работ продукции, в частности оконных блоков, дверей. Помощь с оперативной доставкой стройматериалов в Торопец при необходимости окажет региональное ГУ МЧС.
Также на заседании речь шла о поддержке предприятий Торопецкого округа. В частности, предусмотрены субсидии на ремонтно-восстановительные работы. Среди потенциальных получателей поддержки – "Гекса-нетканные материалы", "Илкон", "Мегапласт", "ТПК "Профупак", "Зверохозяйство "Знаменское".
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Тверская областьТоропецИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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