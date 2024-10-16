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РПЦЗ объявила сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США - РИА Новости, 16.10.2024
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05:51 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/rptsz-1978256294.html
РПЦЗ объявила сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США
РПЦЗ объявила сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США - РИА Новости, 16.10.2024
РПЦЗ объявила сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США
Русская православная церковь заграницей объявила общий сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США, во время литургии звучат прошения за пострадавших и... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:51
2024-10-16T05:51
сша
флорида
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Русская православная церковь заграницей объявила общий сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США, во время литургии звучат прошения за пострадавших и об избавлении от бедствия, рассказала РИА Новости секретарь попечительского фонда РПЦЗ Алёна Плавшич. Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером 9 октября, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. "В РПЦЗ действительно есть общий сбор средств в помощь пострадавшим. Он производится через попечительский фонд о нуждах РПЦЗ. На синодальном сайте есть статья с обращением митрополита Николая (глава РПЦЗ, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай (Ольховский) – ред.) помогать через фонд", – сказала Плавшич. За литургией, добавила она, молятся за пострадавших от разгула стихии и об избавлении от бедствия, добавляя специальные прошения.
https://ria.ru/20241014/opolchentsy-1977879238.html
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сша, флорида, русская православная церковь
США, Флорида, Русская православная церковь
РПЦЗ объявила сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США

РПЦЗ объявила общий сбор средств в помощь пострадавшим от урагана "Милтон" в США

© AP Photo / Marta LavandierУлицы Кейп-Корала, штат Флорида, во время урагана "Милтон"
Улицы Кейп-Корала, штат Флорида, во время урагана Милтон - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Marta Lavandier
Улицы Кейп-Корала, штат Флорида, во время урагана "Милтон". Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Русская православная церковь заграницей объявила общий сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США, во время литургии звучат прошения за пострадавших и об избавлении от бедствия, рассказала РИА Новости секретарь попечительского фонда РПЦЗ Алёна Плавшич.
Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером 9 октября, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.
"В РПЦЗ действительно есть общий сбор средств в помощь пострадавшим. Он производится через попечительский фонд о нуждах РПЦЗ. На синодальном сайте есть статья с обращением митрополита Николая (глава РПЦЗ, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай (Ольховский) – ред.) помогать через фонд", – сказала Плавшич.
За литургией, добавила она, молятся за пострадавших от разгула стихии и об избавлении от бедствия, добавляя специальные прошения.
Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В США спасателям пришлось уехать из зоны урагана из-за ополченцев
14 октября, 06:20
 
СШАФлоридаРусская православная церковь
 
 
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