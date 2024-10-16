https://ria.ru/20241016/rptsz-1978256294.html

РПЦЗ объявила сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США

РПЦЗ объявила сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США - РИА Новости, 16.10.2024

РПЦЗ объявила сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США

Русская православная церковь заграницей объявила общий сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США, во время литургии звучат прошения за пострадавших и... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:51

2024-10-16T05:51

2024-10-16T05:51

сша

флорида

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Русская православная церковь заграницей объявила общий сбор средств в помощь пострадавшим от урагана в США, во время литургии звучат прошения за пострадавших и об избавлении от бедствия, рассказала РИА Новости секретарь попечительского фонда РПЦЗ Алёна Плавшич. Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером 9 октября, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. "В РПЦЗ действительно есть общий сбор средств в помощь пострадавшим. Он производится через попечительский фонд о нуждах РПЦЗ. На синодальном сайте есть статья с обращением митрополита Николая (глава РПЦЗ, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай (Ольховский) – ред.) помогать через фонд", – сказала Плавшич. За литургией, добавила она, молятся за пострадавших от разгула стихии и об избавлении от бедствия, добавляя специальные прошения.

https://ria.ru/20241014/opolchentsy-1977879238.html

сша

флорида

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сша, флорида, русская православная церковь