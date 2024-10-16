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Росстат сообщил о замедлении инфляции - РИА Новости, 16.10.2024
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19:12 16.10.2024 (обновлено: 19:14 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/rosstat-1978396747.html
Росстат сообщил о замедлении инфляции
Росстат сообщил о замедлении инфляции - РИА Новости, 16.10.2024
Росстат сообщил о замедлении инфляции
Инфляция в России за период с 8 по 14 октября замедлилась до 0,12% с 0,14% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,06%, следует из публикации Росстата. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:12
2024-10-16T19:14
россия
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Инфляция в России за период с 8 по 14 октября замедлилась до 0,12% с 0,14% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,06%, следует из публикации Росстата. "За период с 8 по 14 октября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала октября – 100,26%, с начала года – 106,06%", - говорится в документе. Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось и в среднем составило 0,2% после 1,2% на прошлой отчетной неделе. В частности, морковь подешевела на 1,9%, яблоки - на 1,4%, свекла - на 1,2%, капуста - на 1%, помидоры - на 0,6%. Выросли цены на картошку и бананы - на 1,3%, огурцы и лук - на 0,2%. На неделе с 8 по 14 октября подорожали: сливочное масло - на 1,4%, творог - на 1%, сметана - на 0,9%, пастеризованное молоко - на 0,8%, сыры - на 0,7%, макаронные изделия - на 0,6%, мясные консервы для детского питания и стерилизованное молоко - на 0,5%, пшеничный хлеб и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, яйца и вермишель - на 0,3%. Говядина, свинина, мороженая рыба, ржаной хлеб, подсолнечное масло, рис выросли в цене на 0,2%; полукопченые, варено-копченые и вареные колбасы, сосиски, сардельки, сахар, печенье, сухие молочные смеси для детского питания, соль - на 0,1%. Подешевели: овощные консервы для детского питания и курятина -на 0,2%, баранина - на 0,1%. Цены на гречку, пшено, чай и маргарин практически не изменились. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на детские подгузники - на 0,4%, стиральные порошки - на 0,3%; сухие корма для домашних животных, туалетное мыло - на 0,2%; хозяйственное мыло, зубные щетки, пеленки для новорожденных и спички - на 0,1%. Снизились цены на туалетную бумагу - на 0,3%. Электропылесосы на неделе с 8 по 14 октября подорожали на 0,1%, смартфоны и телевизоры подешевели – на 0,2% и 0,1% соответственно. Стоимость нового отечественного и иностранного автомобиля выросла на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%. Перелет в салоне экономического класса подешевел на 2,5%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, поливитамины и валидол подорожали на 0,6%, комбинированные анальгетики - на 0,5%, противовирусный "Эргоферон" - на 0,3%, анальгин, средство от кашля "Ренгалин" и корвалол - на 0,2%. Препарат "Нимесулид" и аллохол подешевели на 0,1%.
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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат сообщил о замедлении инфляции

Росстат: Инфляция в РФ на неделе с 8 по 14 октября составила 0,12%

© iStock.com / Natalya VilmanЖенщина держит кошелек
Женщина держит кошелек - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© iStock.com / Natalya Vilman
Женщина держит кошелек
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Инфляция в России за период с 8 по 14 октября замедлилась до 0,12% с 0,14% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,06%, следует из публикации Росстата.
"За период с 8 по 14 октября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала октября – 100,26%, с начала года – 106,06%", - говорится в документе.
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Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось и в среднем составило 0,2% после 1,2% на прошлой отчетной неделе. В частности, морковь подешевела на 1,9%, яблоки - на 1,4%, свекла - на 1,2%, капуста - на 1%, помидоры - на 0,6%. Выросли цены на картошку и бананы - на 1,3%, огурцы и лук - на 0,2%.
На неделе с 8 по 14 октября подорожали: сливочное масло - на 1,4%, творог - на 1%, сметана - на 0,9%, пастеризованное молоко - на 0,8%, сыры - на 0,7%, макаронные изделия - на 0,6%, мясные консервы для детского питания и стерилизованное молоко - на 0,5%, пшеничный хлеб и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, яйца и вермишель - на 0,3%. Говядина, свинина, мороженая рыба, ржаной хлеб, подсолнечное масло, рис выросли в цене на 0,2%; полукопченые, варено-копченые и вареные колбасы, сосиски, сардельки, сахар, печенье, сухие молочные смеси для детского питания, соль - на 0,1%.
Подешевели: овощные консервы для детского питания и курятина -на 0,2%, баранина - на 0,1%. Цены на гречку, пшено, чай и маргарин практически не изменились.
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Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на детские подгузники - на 0,4%, стиральные порошки - на 0,3%; сухие корма для домашних животных, туалетное мыло - на 0,2%; хозяйственное мыло, зубные щетки, пеленки для новорожденных и спички - на 0,1%. Снизились цены на туалетную бумагу - на 0,3%.
Электропылесосы на неделе с 8 по 14 октября подорожали на 0,1%, смартфоны и телевизоры подешевели – на 0,2% и 0,1% соответственно. Стоимость нового отечественного и иностранного автомобиля выросла на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%. Перелет в салоне экономического класса подешевел на 2,5%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, поливитамины и валидол подорожали на 0,6%, комбинированные анальгетики - на 0,5%, противовирусный "Эргоферон" - на 0,3%, анальгин, средство от кашля "Ренгалин" и корвалол - на 0,2%. Препарат "Нимесулид" и аллохол подешевели на 0,1%.
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