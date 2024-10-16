https://ria.ru/20241016/rossiya-1978260795.html

Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией

Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией

Москва считает одним из своих приоритетов сотрудничество с Пекином и Улан-Батором, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на трехсторонней встрече с... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T07:44

2024-10-16T07:44

2024-10-16T10:23

россия

монголия

китай

михаил мишустин

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

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ИСЛАМАБАД, 16 окт — РИА Новости. Москва считает одним из своих приоритетов сотрудничество с Пекином и Улан-Батором, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на трехсторонней встрече с главами правительств Китая и Монголии."Укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой и с Монголией — нашими близкими соседями и стратегическими партнерами — является одним из наших приоритетов во внешней политике государства. Готовы вместе работать для процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан", — сказал он. Российский премьер выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе встречи договоренности станут для этого надежной основой. "Сейчас, когда формируется новая многополярная архитектура, повышается значение эффективного регионального сотрудничества, одним из которых, как пример, считаем формат наших трехсторонних отношений. Уверен, что его сопряжение с развитием Евразийского экономического союза, с реализацией китайского проекта "Один поезд — один путь" и монгольской концепции "Степной путь" отвечает нашим общим интересам", — подчеркнул Мишустин.По его словам, важно увязать воплощение этих идей с построением большого евразийского партнерства, с инициативой создания которого выступил президент Владимир Путин."За десять лет с момента первых трехсторонних переговоров наших лидеров в Душанбе создан солидный базовый пакет документов и механизмов, и он, конечно, дает нам возможность реализовать многоплановую кооперацию", — добавил российский премьер."Дорожная карта" охватывает практически все сферы — политику, экономику, науку, технику, образование, культуру, отметил он."Утверждена и программа создания экономического коридора "Китай — Монголия — Россия", которая нацелена на усиление взаимодействия в области трансграничной транспортной инфраструктуры, таможенного администрирования, промышленности, инвестиций и защиты окружающей среды и, конечно, приграничного межрегионального сотрудничества", — сказал Мишустин.Трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии на уровне глав правительств проходят впервые. С российской стороны в них также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, заместитель руководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, заместитель главы МИД Андрей Руденко, статс-секретарь — замминистра транспорта Дмитрий Зверев, замминистра финансов Иван Чебесков.

https://ria.ru/20241015/mishustin-1978229859.html

https://ria.ru/20241001/mishustin-1975726650.html

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html

россия

монголия

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россия, монголия, китай, михаил мишустин, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире