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Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией - РИА Новости, 16.10.2024
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07:44 16.10.2024 (обновлено: 10:23 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/rossiya-1978260795.html
Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией
Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией
Москва считает одним из своих приоритетов сотрудничество с Пекином и Улан-Батором, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на трехсторонней встрече с... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T07:44
2024-10-16T10:23
россия
монголия
китай
михаил мишустин
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
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ИСЛАМАБАД, 16 окт — РИА Новости. Москва считает одним из своих приоритетов сотрудничество с Пекином и Улан-Батором, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на трехсторонней встрече с главами правительств Китая и Монголии."Укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой и с Монголией — нашими близкими соседями и стратегическими партнерами — является одним из наших приоритетов во внешней политике государства. Готовы вместе работать для процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан", — сказал он. Российский премьер выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе встречи договоренности станут для этого надежной основой. &quot;Сейчас, когда формируется новая многополярная архитектура, повышается значение эффективного регионального сотрудничества, одним из которых, как пример, считаем формат наших трехсторонних отношений. Уверен, что его сопряжение с развитием Евразийского экономического союза, с реализацией китайского проекта &quot;Один поезд — один путь&quot; и монгольской концепции &quot;Степной путь&quot; отвечает нашим общим интересам&quot;, — подчеркнул Мишустин.По его словам, важно увязать воплощение этих идей с построением большого евразийского партнерства, с инициативой создания которого выступил президент Владимир Путин."За десять лет с момента первых трехсторонних переговоров наших лидеров в Душанбе создан солидный базовый пакет документов и механизмов, и он, конечно, дает нам возможность реализовать многоплановую кооперацию", — добавил российский премьер."Дорожная карта" охватывает практически все сферы — политику, экономику, науку, технику, образование, культуру, отметил он."Утверждена и программа создания экономического коридора "Китай — Монголия — Россия", которая нацелена на усиление взаимодействия в области трансграничной транспортной инфраструктуры, таможенного администрирования, промышленности, инвестиций и защиты окружающей среды и, конечно, приграничного межрегионального сотрудничества", — сказал Мишустин.Трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии на уровне глав правительств проходят впервые. С российской стороны в них также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, заместитель руководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, заместитель главы МИД Андрей Руденко, статс-секретарь — замминистра транспорта Дмитрий Зверев, замминистра финансов Иван Чебесков.
https://ria.ru/20241015/mishustin-1978229859.html
https://ria.ru/20241001/mishustin-1975726650.html
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россия, монголия, китай, михаил мишустин, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Монголия, Китай, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией

Мишустин: Россия готова вместе с КНР и Монголией работать для процветания стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер Государственного совета Китая Ли Цян и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер Государственного совета Китая Ли Цян и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер Государственного совета Китая Ли Цян и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024
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ИСЛАМАБАД, 16 окт — РИА Новости. Москва считает одним из своих приоритетов сотрудничество с Пекином и Улан-Батором, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на трехсторонней встрече с главами правительств Китая и Монголии.
"Укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой и с Монголией — нашими близкими соседями и стратегическими партнерами — является одним из наших приоритетов во внешней политике государства. Готовы вместе работать для процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан", — сказал он.
Прибытие Мишустина в Пакистан - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Мишустин прилетел в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС
Вчера, 21:05
Российский премьер выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе встречи договоренности станут для этого надежной основой.
«

"Сейчас, когда формируется новая многополярная архитектура, повышается значение эффективного регионального сотрудничества, одним из которых, как пример, считаем формат наших трехсторонних отношений. Уверен, что его сопряжение с развитием Евразийского экономического союза, с реализацией китайского проекта "Один поезд — один путь" и монгольской концепции "Степной путь" отвечает нашим общим интересам", — подчеркнул Мишустин.

По его словам, важно увязать воплощение этих идей с построением большого евразийского партнерства, с инициативой создания которого выступил президент Владимир Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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"За десять лет с момента первых трехсторонних переговоров наших лидеров в Душанбе создан солидный базовый пакет документов и механизмов, и он, конечно, дает нам возможность реализовать многоплановую кооперацию", — добавил российский премьер.
"Дорожная карта" охватывает практически все сферы — политику, экономику, науку, технику, образование, культуру, отметил он.
"Утверждена и программа создания экономического коридора "Китай — Монголия — Россия", которая нацелена на усиление взаимодействия в области трансграничной транспортной инфраструктуры, таможенного администрирования, промышленности, инвестиций и защиты окружающей среды и, конечно, приграничного межрегионального сотрудничества", — сказал Мишустин.
Трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии на уровне глав правительств проходят впервые. С российской стороны в них также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, заместитель руководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, заместитель главы МИД Андрей Руденко, статс-секретарь — замминистра транспорта Дмитрий Зверев, замминистра финансов Иван Чебесков.
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РоссияМонголияКитайМихаил МишустинВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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