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Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 16.10.2024
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05:05 16.10.2024 (обновлено: 05:32 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/rossiya-1978253643.html
Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 16.10.2024
Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца 2024 года. Сейчас ведутся переговоры по вопросам потребления пользователями... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:05
2024-10-16T05:32
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
владимир путин
мобильная связь
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца 2024 года. Сейчас ведутся переговоры по вопросам потребления пользователями интернет-трафика, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Уже то, что сделано — очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ — до конца года", — сказал Мезенцев. Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящем в конце года заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства могут дать старт проекту по отмене роуминга, сообщил ранее глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, мобильная связь
Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Владимир Путин, мобильная связь
Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Мезенцев: работы по отмене роуминга могут завершить до конца 2024 года

© AP PhotoГраница России и Белоруссии
Граница России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo
Граница России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца 2024 года. Сейчас ведутся переговоры по вопросам потребления пользователями интернет-трафика, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Уже то, что сделано — очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ — до конца года", — сказал Мезенцев.
Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящем в конце года заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства могут дать старт проекту по отмене роуминга, сообщил ранее глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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РоссияБелоруссияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоВладимир Путинмобильная связь
 
 
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