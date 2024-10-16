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Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 16.10.2024
Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца 2024 года. Сейчас ведутся переговоры по вопросам потребления пользователями... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:05
2024-10-16T05:05
2024-10-16T05:32
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца 2024 года. Сейчас ведутся переговоры по вопросам потребления пользователями интернет-трафика, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Уже то, что сделано — очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ — до конца года", — сказал Мезенцев. Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящем в конце года заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства могут дать старт проекту по отмене роуминга, сообщил ранее глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.
https://ria.ru/20241009/belorussija-1977271424.html
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, мобильная связь
Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Владимир Путин, мобильная связь
Мезенцев назвал сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Мезенцев: работы по отмене роуминга могут завершить до конца 2024 года