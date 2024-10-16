https://ria.ru/20241016/rossijanka-1978368501.html

В Белгородской области вынесли приговор россиянке, планировавшей диверсию

В Белгородской области вынесли приговор россиянке, планировавшей диверсию - РИА Новости, 16.10.2024

В Белгородской области вынесли приговор россиянке, планировавшей диверсию

Белгородский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии россиянку, планировавшую диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по указанию... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:59

2024-10-16T16:59

2024-10-16T16:59

происшествия

россия

белгородская область

белгородский областной суд

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БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил к 12,5 годам колонии россиянку, планировавшую диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по указанию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "Собранные следственным отделом УФСБ России по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданке России, обвиняемой в подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области", – говорится в сообщении. Отмечается, что преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ. В отношении фигурантки расследовано уголовное дело по пункту "а" части 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию). "Приговором Белгородского областного суда она признана виновной в указанных преступлениях, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа 300 тысяч рублей", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240605/diversanty-1950646216.html

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происшествия, россия, белгородская область, белгородский областной суд