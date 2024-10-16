Россия надеется, что Европа со временем поймет ненужность помощи Украине
Песков: Россия надеется, что Европа поймет ненужность трат на помощь Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва надеется, что власти стран Европы со временем поймут ненужность трат на помощь Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что военная помощь Франции Украине в 2024 году превысит два миллиарда евро, но не достигнет трех миллиардов, как было обещано Киеву в двустороннем соглашении о безопасности.
"Мы видим, что многие европейские страны начали испытывать определенные затруднения в плане мобилизации возможностей своего военно-промышленного комплекса (ВПК)... Мы надеемся, что это понимание ненужности таких трат будет более энергично достигать все большего количества адресатов среди европейских стран, (оказывающих помощь Украине - ред.)", - сказал он журналистам.
В феврале Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Согласно ему, Франция в том числе обязуется выделять Украине военную помощь на сумму три миллиарда евро.
Согласно МО, В 2022 году военная помощь Франции Украине составила 1,7 миллиарда, а в 2023 выросла до 2,1 миллиарда.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.