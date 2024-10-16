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Россия укрепляет взаимодействие с дружественными странами, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.10.2024
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10:26 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/rossija-1978278014.html
Россия укрепляет взаимодействие с дружественными странами, заявил Мишустин
Россия укрепляет взаимодействие с дружественными странами, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.10.2024
Россия укрепляет взаимодействие с дружественными странами, заявил Мишустин
Россия активно укрепляет взаимодействие с дружественными странами, которые разделяют ее ценности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:26
2024-10-16T10:26
россия
пакистан
михаил мишустин
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия активно укрепляет взаимодействие с дружественными странами, которые разделяют ее ценности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Мы активно укрепляем взаимодействие с дружественными государствами, которые в первую очередь разделяют наши ценности", - сказал Мишустин.
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россия, пакистан, михаил мишустин, шос, в мире
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС, В мире
Россия укрепляет взаимодействие с дружественными странами, заявил Мишустин

Мишустин: Россия активно укрепляет взаимодействие с дружественными странами

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия активно укрепляет взаимодействие с дружественными странами, которые разделяют ее ценности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
"Мы активно укрепляем взаимодействие с дружественными государствами, которые в первую очередь разделяют наши ценности", - сказал Мишустин.
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РоссияПакистанМихаил МишустинШОСВ мире
 
 
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