https://ria.ru/20241016/rossija-1978278014.html

Россия укрепляет взаимодействие с дружественными странами, заявил Мишустин

Россия укрепляет взаимодействие с дружественными странами, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.10.2024

Россия укрепляет взаимодействие с дружественными странами, заявил Мишустин

Россия активно укрепляет взаимодействие с дружественными странами, которые разделяют ее ценности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:26

2024-10-16T10:26

2024-10-16T10:26

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пакистан

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия активно укрепляет взаимодействие с дружественными странами, которые разделяют ее ценности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Мы активно укрепляем взаимодействие с дружественными государствами, которые в первую очередь разделяют наши ценности", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240614/putin-1952868585.html

россия

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россия, пакистан, михаил мишустин, шос, в мире