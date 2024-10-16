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Родственники пропавших без вести украинских военных вышли на митинг - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/rodstvenniki-1978307097.html
Родственники пропавших без вести украинских военных вышли на митинг
Родственники пропавших без вести украинских военных вышли на митинг - РИА Новости, 16.10.2024
Родственники пропавших без вести украинских военных вышли на митинг
Родственники пропавших без вести на красноармейском (украинское название – покровском) направлении украинских военных в среду вышли на митинг в Киеве с... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:36
2024-10-16T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донецкая народная республика
красноармейск
денис пушилин
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Родственники пропавших без вести на красноармейском (украинское название – покровском) направлении украинских военных в среду вышли на митинг в Киеве с плакатами, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Родственники бойцов, пропавших без вести на покровском направлении, вышли на митинг на майдане в Киеве. Ранее люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Как отмечает издание, ранее в соцсетях было много сообщений об пропаже без вести военных 152 бригады, их родственники заявляли, что мобилизованных отправляли на передовую с минимальной подготовкой. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск). Как сообщало в августе агентство Ассошиэйтед Пресс, командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, которые не обладают даже минимальной подготовкой и самовольно покидают поле боя. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978193919.html
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киев
донецкая народная республика
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в мире, киев, донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Денис Пушилин, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Родственники пропавших без вести украинских военных вышли на митинг

"Страна.ua": родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг в Киеве

© ТрухаРодственники украинских военных, пропавших без вести на Покровском направлении, во время митинга в Киеве
Родственники украинских военных, пропавших без вести на Покровском направлении, во время митинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Труха
Родственники украинских военных, пропавших без вести на Покровском направлении, во время митинга в Киеве
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Родственники пропавших без вести на красноармейском (украинское название – покровском) направлении украинских военных в среду вышли на митинг в Киеве с плакатами, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Родственники бойцов, пропавших без вести на покровском направлении, вышли на митинг на майдане в Киеве. Ранее люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
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Как отмечает издание, ранее в соцсетях было много сообщений об пропаже без вести военных 152 бригады, их родственники заявляли, что мобилизованных отправляли на передовую с минимальной подготовкой.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск).
Как сообщало в августе агентство Ассошиэйтед Пресс, командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, которые не обладают даже минимальной подготовкой и самовольно покидают поле боя.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДенис ПушилинСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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