https://ria.ru/20241016/rodstvenniki-1978307097.html

Родственники пропавших без вести украинских военных вышли на митинг

Родственники пропавших без вести украинских военных вышли на митинг - РИА Новости, 16.10.2024

Родственники пропавших без вести украинских военных вышли на митинг

Родственники пропавших без вести на красноармейском (украинское название – покровском) направлении украинских военных в среду вышли на митинг в Киеве с... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:36

2024-10-16T12:36

2024-10-16T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

киев

донецкая народная республика

красноармейск

денис пушилин

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Родственники пропавших без вести на красноармейском (украинское название – покровском) направлении украинских военных в среду вышли на митинг в Киеве с плакатами, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Родственники бойцов, пропавших без вести на покровском направлении, вышли на митинг на майдане в Киеве. Ранее люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Как отмечает издание, ранее в соцсетях было много сообщений об пропаже без вести военных 152 бригады, их родственники заявляли, что мобилизованных отправляли на передовую с минимальной подготовкой. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск). Как сообщало в августе агентство Ассошиэйтед Пресс, командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, которые не обладают даже минимальной подготовкой и самовольно покидают поле боя. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20241015/vsu-1978193919.html

https://ria.ru/20240813/zhurnalistka-1966032622.html

киев

донецкая народная республика

красноармейск

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в мире, киев, донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, страна.ua, вооруженные силы украины