Родственники пропавших без вести украинских военных вышли на митинг
"Страна.ua": родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг в Киеве
© ТрухаРодственники украинских военных, пропавших без вести на Покровском направлении, во время митинга в Киеве
© Труха
Родственники украинских военных, пропавших без вести на Покровском направлении, во время митинга в Киеве
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Родственники пропавших без вести на красноармейском (украинское название – покровском) направлении украинских военных в среду вышли на митинг в Киеве с плакатами, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Родственники бойцов, пропавших без вести на покровском направлении, вышли на митинг на майдане в Киеве. Ранее люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
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Как отмечает издание, ранее в соцсетях было много сообщений об пропаже без вести военных 152 бригады, их родственники заявляли, что мобилизованных отправляли на передовую с минимальной подготовкой.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что практически ежедневно фиксируется продвижение российских военных в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск).
Как сообщало в августе агентство Ассошиэйтед Пресс, командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, которые не обладают даже минимальной подготовкой и самовольно покидают поле боя.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.