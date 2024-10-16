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В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров - РИА Новости, 16.10.2024
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12:37 16.10.2024 (обновлено: 12:38 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/rabota-1978309335.html
В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров
В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров - РИА Новости, 16.10.2024
В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров
Профессия складского работника-стикеровщика стала самой высокооплачиваемой для пенсионеров, пишет RT со ссылкой на результаты исследования "Авито Работа". РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:37
2024-10-16T12:38
общество
россия
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Профессия складского работника-стикеровщика стала самой высокооплачиваемой для пенсионеров, пишет RT со ссылкой на результаты исследования "Авито Работа". &quot;Лидером среди них стала еще одна профессия складского работника — стикеровщика, со средним зарплатным предложением 125 тысяч рублей в месяц. За год средние предлагаемые зарплаты на этой позиции увеличились на 66%&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что на втором месте – профессия риелтора. В среднем платить в этой сфере работодатели готовы 124,2 тысяч рублей, но доходы зависят от процентов со сделок. Кроме того, в тройку лидеров по зарплате для соискателей-пенсионеров вошла профессия упаковщика. Их зарплаты за год выросли вдвое, на фоне развития онлайн-торговли спрос на таких специалистов остается очень высоким. Исследование РИА Новости в конце сентября показало, что лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста.
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общество, россия
Общество, Россия
В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров

RT: работа стикеровщиком стала самой высокооплачиваемой для пенсионеров

© Fotolia / industrieblickСотрировка посылок
Сотрировка посылок - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Профессия складского работника-стикеровщика стала самой высокооплачиваемой для пенсионеров, пишет RT со ссылкой на результаты исследования "Авито Работа".
«

"Лидером среди них стала еще одна профессия складского работника — стикеровщика, со средним зарплатным предложением 125 тысяч рублей в месяц. За год средние предлагаемые зарплаты на этой позиции увеличились на 66%", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что на втором месте – профессия риелтора. В среднем платить в этой сфере работодатели готовы 124,2 тысяч рублей, но доходы зависят от процентов со сделок.

Кроме того, в тройку лидеров по зарплате для соискателей-пенсионеров вошла профессия упаковщика. Их зарплаты за год выросли вдвое, на фоне развития онлайн-торговли спрос на таких специалистов остается очень высоким.

Исследование РИА Новости в конце сентября показало, что лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста.
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ОбществоРоссия
 
 
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