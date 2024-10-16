В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров
RT: работа стикеровщиком стала самой высокооплачиваемой для пенсионеров
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Профессия складского работника-стикеровщика стала самой высокооплачиваемой для пенсионеров, пишет RT со ссылкой на результаты исследования "Авито Работа".
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"Лидером среди них стала еще одна профессия складского работника — стикеровщика, со средним зарплатным предложением 125 тысяч рублей в месяц. За год средние предлагаемые зарплаты на этой позиции увеличились на 66%", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что на втором месте – профессия риелтора. В среднем платить в этой сфере работодатели готовы 124,2 тысяч рублей, но доходы зависят от процентов со сделок.
Кроме того, в тройку лидеров по зарплате для соискателей-пенсионеров вошла профессия упаковщика. Их зарплаты за год выросли вдвое, на фоне развития онлайн-торговли спрос на таких специалистов остается очень высоким.
Исследование РИА Новости в конце сентября показало, что лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста.
Кроме того, в тройку лидеров по зарплате для соискателей-пенсионеров вошла профессия упаковщика. Их зарплаты за год выросли вдвое, на фоне развития онлайн-торговли спрос на таких специалистов остается очень высоким.
Исследование РИА Новости в конце сентября показало, что лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста.
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